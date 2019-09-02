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Orman yangını sonrası ekipler sefer oldu

Antalya'nın Kaş ilçesinde henüz belirlenemeyen bir nedenle orman yangını çıktı. Yangına, 7 helikopter, 15 arazöz ve çok sayıda orman işçisi müdahale ediyor.

02 Eylül 2019 Pazartesi 16:47
Orman yangını sonrası ekipler sefer oldu

Antalya'nın Kaş ilçesi Lengüme Mahallesi Şifalısu mevkiinde saat 15.00 sıralarında henüz belirlenemeyen bir nedenle orman yangını çıktı.

Yangına, 7 helikopter, 15 arazöz ve çok sayıda orman işçisi müdahale ediyor. Söndürme çalışmalarına Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri de destek veriyor. Yoğun duman nedeniyle söndürme çalışmalarının güçlükle sürdürüldüğü belirtildi. Bölgeye, jandarma ve sağlık ekipleri de sevk edildi.

Orman yangınlarını PKK üstlenmişti

Türkiye'de bu yaz çıkan orman yangınlarını terör örgütü PKK üstlenmişti.

“24 Ağustos-Kütahya Gediz 8 hektarlık alan.

- 24 Ağustos-Mersin Tarsus ormanl yangını.

- 24 Ağustos-Edirne Keşan ormanlık alan.

- 24 Ağustos-Uşak Banaz ormanlık alan.

- 22 Ağustos-Balıkesir Edremit’teki orman yangını.

- 22 Ağustos-Marmaris ilçesinde ormanlık alan.

- 19 Ağustos-Muğla’nın Marmaris ilçesi Beldibi bölgesinde ormanlık alan.

- 18 Ağustos-İzmir’in Karabağlar İlçesi’nde başlayarak 500 hektarlık alanı.

- 18 Ağustos-İzmir Bornova ormanlık alan.

- 18 Ağustos-İzmir Urla Yağcılar ve Demircili mahaleleri arasındaki bölge.

- 18 Ağustos-İzmir Menderes-Gümüldür mahallesinde ormanlık alan.

- 17 Ağustos-İzmir Selçuk ormanlık alan.

Her yeri yaktılar

- 12 Ağustos-Balıkesir Marmara İlçesi’nde ormanlık alan ve polis lojmanları.

- 11 Ağustos-İstanbul Pendik’te bulunan Göçbeyli Köyü ormanlık alan.

- 11 Ağustos -Mersin’in Bozyazı İlçesi’nde ormanlık alan.

- 11 Ağustos- Afyonkarahisar’ın Başmakçı İlçesi’nde Deliktaş mevkiinde ormanlık alan.

- 11 Ağustos-Antalya’nın Kumluca, Papaz koyunda 10 hektarlık alan.

- 11 Ağustos-Bursa’nın İznik İlçesi Hisardere Mahallesi Doruk mevkiinde geniş bir ormanlık alan.

- 10 Ağustos-Çanakkale Eceabat 100 hektarlık alan.

- 7 Ağustos-Muğla’nın Bodrum ilçesi ve Mumcular mevkiinde ormanlık alan

- 4 Ağustos-İzmir’in Foça ilçesinde 4 hektarlık ormanlık alan.

- 24 Temmuz -Manisa Soma ormanlık alan.

- 23 Temmuz-Antalya Manavgat kaymakamlık konutunun da olduğu alan

- 22 Temmuz-Antalya’nın Gazipaşa İlçesi’nde ormanlık alan.

- 22 Temmuz-İstanbul’un Şile İlçesi’nde ormanlık alan.

- 21 Temmuz-Aydın’ın Nazilli İlçesi’nde 6 hektarlık ormanlık alan.

- 11 Temmuz-Muğla’nın Fetihiye İlçesi’nde ormanlık alan.

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Haber Tarihi: 02 Eylül 2019 Pazartesi 16:47
  1. Uşak
  2. Muğla
  3. Manisa
  4. Kütahya
  5. İzmir
  6. İstanbul
  7. Mersin
  8. Edirne
  9. Çanakkale
  10. Bursa
  11. Balıkesir
  12. Aydın
  13. Afyon
  14. Antalya Büyükşehir Belediyesi

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