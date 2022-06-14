Orman Genel Müdürlüğü 'geri zekalıya anlatır gibi' anlattı

YENİ AKİT ANKARA

Türkiye'de yaşanan orman yangınları sonrası ormanlar için ağaçlandırma çalışma ve projeleri devam ediyor. Ancak "doğa sever görünümlü" olup doğa ile hiç alakası olmayanlar konuyu çarpıtınca Orman Genel Müdürlüğü "kapak gibi" bir açıklama yaptı.

Asılsız iddiaların bir hedefinin de yapılan çalışmaları baltalamak ve gölgelemek olduğu biliniyor.

"Tane tane anlattılar"

Orman Genel Müdürlüğü'nün (OGM) resmî sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda ormanlardaki çalışmalar tane tane anlatıldı.

OGM'nin paylaşımı şöyle:

Fotoğrafı yorumlayamayanlar için tane tane anlatalım.

Orman yansa da orman olarak kalır.

Başka amaçla kullanılamaz.

Yeniden ormanlaştırılır.

Önceki paylaşımımıza yapılan yorumlarda deniz kenarında yanan ormanları soranlar olmuş.

Yoğun istek üzerine tane tane, tekrar tekrar anlatalım.

-Dağ başında veya deniz kenarında olması fark etmez.

-Orman arazisi ormandır.

-Yansa da orman kalır.

-Yeniden ağaçlandırılır."