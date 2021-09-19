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Gündem Orman Genel Müdürlüğü açıkladı: 14 orman yangını kontrol altına alındı Bugün çıkan 14 orman yangını kontrol altına alındı
Gündem

Orman Genel Müdürlüğü açıkladı: 14 orman yangını kontrol altına alındı Bugün çıkan 14 orman yangını kontrol altına alındı

Orman Genel Müdürlüğü, bugün 14 yerde çıkan orman yangınının kontrol altına alındığını duyurdu.

Yeniakit Publisher
2021-09-19 00:11:00 -
Orman Genel Müdürlüğü açıkladı: 14 orman yangını kontrol altına alındı Bugün çıkan 14 orman yangını kontrol altına alındı

OGM'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, İzmir /Torbalı, Bolu/Göynük, Bursa /Orhangazi / inegöl, Karaman / Ermenek, İstanbul /Sultangazi, Balıkesir/İvrindi, Kütahya/ Tavşanlı, Adana/Karalsalı, Antalya / Manavgat, Muğla / Köyceğiz, Mersin /Tarsus /Anamur ve Manisa / Gördes'te çıkan orman yangınların saat 20.00 itibariyle kontrol altına alındığı belirtildi.

Açıklamada, "Hava sıcaklıkları hala çok yüksek ve ormanlarımız yangına oldukça hassas.Tedbiri elden bırakma; ormanda ateş yakarak, çöp ve izmarit atarak, anız yakarak yangına #SebepOlma Bugün çıkan 14 orman yangınının tamamını kontrol altına aldık." 



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