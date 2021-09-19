Orman Genel Müdürlüğü açıkladı: 14 orman yangını kontrol altına alındı Bugün çıkan 14 orman yangını kontrol altına alındı
Orman Genel Müdürlüğü, bugün 14 yerde çıkan orman yangınının kontrol altına alındığını duyurdu.
OGM'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, İzmir /Torbalı, Bolu/Göynük, Bursa /Orhangazi / inegöl, Karaman / Ermenek, İstanbul /Sultangazi, Balıkesir/İvrindi, Kütahya/ Tavşanlı, Adana/Karalsalı, Antalya / Manavgat, Muğla / Köyceğiz, Mersin /Tarsus /Anamur ve Manisa / Gördes'te çıkan orman yangınların saat 20.00 itibariyle kontrol altına alındığı belirtildi.
Açıklamada, "Hava sıcaklıkları hala çok yüksek ve ormanlarımız yangına oldukça hassas.Tedbiri elden bırakma; ormanda ateş yakarak, çöp ve izmarit atarak, anız yakarak yangına #SebepOlma Bugün çıkan 14 orman yangınının tamamını kontrol altına aldık."