Organik sabun yapımı evde: Doğal sabun yapımı kostiksiz! Karbonatla evde doğal sabun yapımı malzemeleri

Evde kullandığımız temizlik ürünlerinin içerisinde uzun süre kullanım için kimyasal maddeler ve koruyucu maddeler içermektedir. Bu da sağlığımızı olumsuz yönde etkilemektedir. Deri hastalıklarından, kansere kadar birçok hastalığı tetikledikleri bilinmektedir. Yiyecek içeceğin doğal olanını tercih ediyorsak temizlik ürünlerinin de doğal olanlarını tercih etmeliyiz ki sağlıklı bir hayat sürebilelim.

Mümkün olduğunca doğal ürünleri kullanmak, kimyasal ürünlerden kaçınmak hem ruhen hem de fiziksel olarak iyi hissetmemizi sağlar. Evde doğal olarak yapabileceğiniz ürünleri yaparak güvenle ve rahatlıkla kullanabilirsiniz.

Evde kendiniz sabun yapabilirsiniz. İçerisinde kimyasallar ve koruyucu maddeler içeren ürünleri kullanmaktansa evde kendiniz rahatlıkla yapabilirsiniz.

Doğal sabun yapımı için gerekli olan malzemeler ise şu şekildedir. 6 litre zeytinyağı, 6 litre su, dilerseniz limon, 1 kg kostik, kap ve karıştırıcı bu uygulama için gerekli olan malzemelerdir. Kostik karıştırma kabının içerisine alınır ve suyun tamamı üzerine dökülür. Daha sonra ise zeytinyağı yavaş yavaş dökülerek karıştırılmaya devam edilir. Tüm karışım kıvam alana kadar karıştırılır. Kendiliğinden soğuması için bırakılır. Soğuma gerçekleştikten sonra elde edilmesi gereken kalıplara dökülür ve 1-2 ay beklenir. Hazırlamış olduğunuz karışımın içerisine az miktarda kolonya dökerseniz yıkadığınızda elinizde kalıntı kalmayacaktır. Katı sabunu sıvı sabun haline de dönüştürebilirsiniz. 200 gr sabunu 1 kilo kaynar suyun içine atıp bir gün bekletin ve blenderdan geçirin. Ardından üzerine 1 bardak su ile 2 yemek kaşığı zeytinyağı ilave edin. İsterseniz hoş kokması için limon veya menekşe yağı da damlatabilirsiniz.

Ev yapımı doğal sabunların faydaları

Seçeceğiniz sabunun içeriğine göre değişse de ev yapımı sabunlar cildi temizlemede büyük rol oynuyor bildiğiniz gibi.

Özellikle yağ çözme konusunda tam bir uzman sayıldıklarından vücudu kirlerden hızlıca arındırıyorlar

Doğal sabunlar, kullanıldığı bölgede hızlıca pH dengesini düzenlemede de vücuda yardımcı oluyor.

Cildi kuruttuğu düşünülse de aslında doğru şekilde hazırlanan bir sabun, vücudun dem dengesini koruyor.

Bazı deri hastalıklarının hızlıca geçmesine destek veriyorlar. Ancak deri hastalıkları ciddi problemler olduğu için hangi sabunu, nasıl kullanabileceğinizi öğrenmek için mutlaka doktorunuza danışmanız gerekiyor.

Ev yapımı sabunlar, saç temizliğinde kullanıldığında saç köklerini güçlendiriyor, saç dökülmelerini engelleyebiliyor.

Düzenli kullanıldığında cilde canlılık kazandırıyor.

Zeytinyağı sabunu gibi doğal yağlarla hazırlanan sabunlar saçların da daha canlı ve ışıl ışıl olmasını sağlıyor.

Saçlardaki elektriklenmelerin önüne geçmek isteyenlerin de tercihi ev yapımı doğal sabunlardan yana oluyor.

Lavanta sabunu gibi rahatlatıcı özelliği bulunan sabunlar, ciltteki sivilcelenmelerin de azalmasını sağlıyor.

Nelere dikkat etmeniz gerektiğini bilmelisiniz: Ev yapımı sabun yapmanın püf noktaları

Sabun, yapımı zor gibi gözükse de aslında doğru malzemeler ve doğru araç gereçler kullanıldığında evde kolayca yapılabilecek bir ürün. Elbette ev yapımı sabun hazırlarken kostik gibi belki de adını bugüne dek hiç bilmediğiniz, duymadığınız malzemeler de kullanmanız gerekecek. Çünkü bu katı sabunlara kıvamını ve kullanım kolaylığını veren bu adını hiç duymadığınız malzemeler aslında.

Misler gibi koksun dört bir yan: Lavanta sabunu tarifi ve yapımı

Malzemeler:

15 gr kostik soda(Temizlik malzemeleri satan dükkanlardan sabun yapımında kullanmak üzere alabilirsiniz. Ancak tehlikeli bir madde olduğundan cildinize asla doğrudan temas ettirmemeli ve çocuklar başta olmak üzere kimsenin ulaşamayacağı yerlerde kullanmalısınız.)

30 ml saf su

120 ml zeytinyağı

10 ml lavanta yağı

Kurutulmuş lavanta çiçeği ve yaprakları

İhtiyacınız olacak araç-gereçler:

Gözlerinizi tam anlamıyla koruyabilecek bir gözlük

Eldiven

El blenderı

Tahta kaşık

Tencere

Orta boy cam bir kase

Sabunlara şekil vermek için kullanacağınız kalıplar

Lavanta sabunu tarifi nasıl yapılır?

Öncelikle sabun yapacağınız alanın bolca hava aldığından emin olun, kostik kullanacağınız için asla kapalı alanlarda sabun yapmaya çalışmayın. Gözünüze koruyucu gözlüğünüzü takın, elinize eldivenleri geçirin ve sabun yapmaya hazır hale gelin.

Ardından cam kaseyi alın, içine kostik sodayı aktarın. Kostik sodanın üzerine saf suyu ilave edin ve karıştırın. Karıştırırken etrafa sıçramamasına özen gösterin. Malzemelerin birbirine iyice karıştığından emin olduğunuzda soğuması için bir süre bekletin. Bu karışımdan dumanlar yükselebilir, bu oldukça normaldir, endişe etmeyin. Ancak yükselen bu dumanları solumamak için bu işlemi mutlaka açık bir alanda yapın.

Sonasında tencereyi alın ve içine zeytinyağını aktarıp ocağa alın. 40°C'ye ulaşana kadar yağı ısıtın ve ocaktan alın. İçine kostik sodalı karışımı ekleyip el blenderı yardımıyla karıştırın. Karışım jelimsi bir kıvam aldığında içine lavanya yağı ile kurutulmuş lavanya çiçeklerini ve yapraklarını ekleyin ve karıştırın.

Sabunu dökeceğiniz kalıbı alın, içine biraz lavanta çiçeği koyun ve ardından karışımı içine boca edin. Son olarak döktüğünüz karışımın üst kısmına da lavanta çiçekleri serpiştirin ve soğumaya bırakın. Dilerseniz üzerini havlu benzeri bir örtüyle örtün ve kalıbı 24 saat bu şekilde hiç kıpırdatmadan bekletin. 1 günün ardından sabununuzu kalıptan çıkarın. Nemsiz bir ortamda 1-2 ay bu şekilde muhafaza edin ve ardından dilediğiniz gibi kullanın. İşte bu kadar!

Önemli bir not: Lavanta sabununu nasıl yapacağınızı anlattık, kostik sodanın tehlikeli bir madde olduğunun altını çizdik. Yukarıda anlattığımız bu yöntemle sadece lavanta sabunu yapılmıyor elbette. Malzemeler içinde yer alan lavanta yağı yerine tarçın, biberiye, badem yağı gibi çeşitli yağlar kullanarak farklı sabunlar da elde edebilirsiniz.

Bu nedenle, evde sabun yapmaya karar verirseniz seçtiğiniz sabun tarifini tüm ölçülerine uygun olarak kullanmaya özen göstermelisiniz.

İkinci olarak, kullanacağınız malzemeleri güvenilir yerlerden almaya özen göstermeli, her malzemenin gerçekten doğru malzeme olduğundan emin olmalısınız. Aksi takdirde, alacağınız yanlış bir malzeme sabunu hazırlarken harcadığınız tüm malzemeleri ve zamanı çöpe atmanıza neden olabilir, baştan söyleyelim.

Aynı zamanda sabun yaparken kullanacağınız kostik adlı maddeye karşı dikkati elden hiç bırakmamalı; gözünüze koruyucu gözlükler takmayı, pencerelerin açık olduğu bir ortam seçmeyi, ellerinizi korumayı asla unutmamalısınız.

Çünkü her ne kadar "doğal" olarak anılsa da evde yapacağınız bu sabunlar için kullanmanız gereken kostik adlı madde bir kimyasal.

İlginizi çekebilir → Akgünlük sakızı nedir? Akgünlük nasıl kullanılır? Akgünlük sakızı faydaları → TIKLAYINIZ

Kısaca bilmeniz gerekenlerden söz ettiğimize göre gelelim evde yapabileceğiniz çeşit çeşit sabun tarifine...

Kostik olmadan Sabun Yapımı

Doğal sabun yapımında, bir kimyasal olan kostik yerine kül kullanabilirsiniz. Sabun yapmak için ihtiyacınız olan malzemeler; kül ile birlikte bir yağ -tercihen zeytinyağı- ve bir miktar tuz. Bir de karıştırmak için tahta veya seramik kaşığa ihtiyacınız olacak. Sabunu dökmek için kalıplar da kullanabilirsiniz.

Eğer kostik soda gibi tehlikeli bir maddeyi kullanmak istemezseniz külden de yararlanabilirsiniz. Temiz külden hazırlanan sabunlarda, beyaz kül adı verilen odun külleri tercih ediliyor, aklınızda bulunsun.

Külden de sabun yapmak mümkün: Zeytinyağı sabunu tarifi ve yapımı

Malzemeler:

Temiz (beyaz) kül

30-40 ml su

120 ml zeytinyağı

1 tutam kaya tuzu

İhtiyacınız olacak araç-gereçler:

Gözlerinizi tam anlamıyla koruyabilecek bir gözlük

Eldiven

Tahta kaşık

2 adet tencere

Sabunlara şekil vermek için kullanacağınız kalıplar

Zeytinyağı sabunu tarifi nasıl yapılır?

Kostik soda kullanmayacağınız için bu yöntem diğerine göre çok daha tehlikesiz olsa da yine de açık havada uygulamaya, gözlerinizi ve ellerinizi korumaya özen göstermenizde fayda var.

Temiz odun küllerini alın ve bir tencereye koyun. Ardından üzerine suyu ekleyin ve ocağa alıp karışımı ısıtın, kaynamadan ocaktan alın. Isınan karışımı soğumaya bırakın. Soğuyan karışımın üzerine 1 yumurta bırakın. Yumurtanın yarısı içeride-yarısı üzerinde kalıyorsa kül miktarını doğru kullanmışsınız demektir. Eğer yumurta tamamen karışıma battıysa karışıma biraz daha kül ekleyin, aksine yumurta karışımın tamamen üzerinde duruyorsa karışıma su ekleyin ve yumurtanın tam ortada kalacak şekilde durmasını sağlayın.

Ardından başka bir tencere alın ve içine zeytinyağını aktarıp 40°C'ye ulaşana kadar ısıtın. Isınan yağı bir süre ılıttıktan sonra üzerine küllü suyu ilave edin (suyu süzdürerek ekleyebilirsiniz). Tencereyi tekrar ocağa alın ve kısık ateşte tahta kaşıkla karıştırmaya başlayın. Bu esnada içine bir tutam kaya tuzu da ekleyin ve karıştırmaya devam edin. Ocakta pişirdiğiniz bu karışım puding gibi ağdalı bir kıvam almaya başladığında olmuş demektir. Hazır olan karışımı sabun kalıbına aktarın, kalıbı hiç kıpırdatmadan 1-2 gün bu şekilde bekletin ve sabunun katılaşmasını sağlayın. Ardından kalıptan çıkarın ve birkaç ay tamamen kurumasını bekleyin. Beklettiğiniz yerin kuru ve temiz olduğundan emin olun. 1-2 ay sonra sabununuzu kullanmaya başlayabilirsiniz.

Daha kolayı yok: Defne sabunu tarifi ve yapımı

Yukarıda saydığımız yöntemler size zor geldiyse çok ama çok pratik bir yöntem daha var! Sadece 2 malzemeyle hazırlayabileceğiniz bu sabunları çeşitlendirmek de sizin elinizde.

Biz defne sabunu tarifi verdik ama siz dilerseniz kullanacağınız yağı değiştirerek birbirinden farklı çeşit çeşit sabun yapabilirsiniz. Mis.

Malzemeler:

Gliserin barı

5-6 damla zeytinyağı

5-6 damla defne yağı

Defne sabunu tarifi nasıl yapılır?

Online alışveriş sitelerinden ya da temizlik ürünü satan dükkanlardan bulabileceğiniz gliserin barlardan edinin. Gliserin barın şeffaf-renksiz olmasına dikkat edin. Ardından bir tencerede su kaynatıp üzerine cam bir kase yerleştirerek gliserin barı bu kasenin içine alın ve benmari usulü eritin.

Eriyen gliserin barın içine defne yağını ekleyip tahta bir kaşıkla güzelce karıştırın. Ardından kullanacağınız sabun kalıplarına aktarıp 1-2 gün bu şekilde kurutun. Sonrasında yine yaklaşık 1 ay kadar sabunun tam kıvamını bulmasını bekleyin ve güle güle kullanın. İşte bu kadar basit!

İlginizi çekebilir → Bağışıklık güçlendirici gıdalar tüketilmeli! Kış aylarında pekmez tüketilmesi öneriliyor!→ TIKLAYINIZ