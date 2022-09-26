Bağışıklık güçlendirici gıdalar tüketilmeli! Kış aylarında pekmez tüketilmesi öneriliyor!

Kana karışan ve harika etkilerini gösteren pekmez, demir eksikliğini gidererek kansızlığa, öksürüğü keserek balgama şifadır. Avokado, kivi, portakal ve maydanoz önerilir. Aç karnına pekmez yemenin faydaları oldukça fazladır. Vücudun kalsiyum ihtiyacını karşılayan içeriğinde demir ve kalsiyum bulundurduğu için kemik gelişimindeki etkisi göz ardı edilemeyecek kadar önemli olan pekmez, içerdiği antioksidanlardan dolayı hastalıklara karşı vücudu koruyor. Gece yatmadan önce pekmez içmek faydalı ve sabah aç karna iki yemek kaşığı tüketebilirsiniz. Bazı kişiler çay ve sütün içine ekleyerek tüketmektedir. Bazı tatlıların içerisine şeker yerine pekmezi tercih edebilirsiniz. Pekmezlerin büyük bölümü, iştah açıcı özelliklere sahiptir. Kilo almak isteyenler, pekmezi sabah aç karnına veya tok karnına tüketebilirler. Zayıflık sorunu olan kişiler için pekmezin kilo aldırdığını söylemek mümkündür.

Diyetisyen Nuray Çağaldoğan, bağışıklığı güçlendiren gıdaların özellikle kış aylarında tüketilmesi gerektiğinin altını çizdi.

Soğuk havalarda vücudun hastalığa karşı çok daha fazla dirençsiz olduğunu belirten Çağaldoğan, "Biliyorsunuz soğuk aylarda vücut direnci düşer. Bu ise kişinin hastalıklara karşı güçsüz olmasına sebebiyet verir. Kış aylarında ıspanak, yumurta, maydanoz, yoğurt, badem, ceviz gibi besinlerin tüketilmesi; bağışıklık sisteminin güçlenmesini sağlayacaktır." ifadelerinde bulundu.

Diyetisyen Çağaldoğan mevsiminde sebze ve meyvelerin tüketilmesi gerektiğini belirterek, "Gribin daha yaygın olduğu kış aylarında özellikle kış meyvelerinden; nar, kivi, turunçgiller, sebzelerden; kırmızı biber, mor lahana, ıspanak, pazı, kırmızı turp, brokoli, karnabahar sıkça tüketilmelidir ki bağışıklık sistemimiz güçlensin.

Özellikle doğal antibiyotik olarak adlandırdığımız soğan ve sarımsağı ise her mevsimde sıklıkla sofralarımızda kullanmalıyız.

Bağışıklık sisteminin güçlü olması bağırsak sağlığından geçmektedir. Bağırsak sağlığımız ne kadar güçlü olursa vücudumuz da o kadar güçlü bir savaşçı olacaktır. Bu sebeple probiyotiklerden zengin beslenmek çok daha büyük bir öneme sahiptir. Probiyotik içeren süt ürünleri, kefir, turşu, mümkünse ev yoğurdu, sirke ve boza sıklıkla tüketilmelidir." dedi.

AĞIR ŞEKERLİ TATLILAR BAĞIŞIKLIK SİSTEMİNİ ZAYIFLATIYOR

Bağışıklığı güçlendirmenin bir diğer yolu ise bağışıklık sistemini zayıflatan yiyeceklerden uzak durmak olduğuna dikkat çeken Çağaldoğan, "Fazla stres, aşırı alkol, hamur işi, yağda kızarmış besinler, ağır şekerli veya glikoz şurubu içeren tatlılar bunlar arasındadır. Özellikle bağışıklık için C vitamini alımı çok önemli. Maydanoz, tere, roka, portakal, limon gibi C vitamininden zengin beslenmek bu dönemde oldukça önemlidir.

Protein dokularımız ve hücrelerimiz için en önemli yapıtaşıdır. Doğal savunma mekanizması için proteinden zengin beslenmek çok çok önemlidir. Kaliteli protein kaynağı olan yumurta, süt ürünleri, balık, yağsız ve sağlıklı yöntemlerle pişirilmiş kırmızı ve beyaz et ürünleri ile bağışıklığınızı desteklememiz gerekmektedir.

Omega3 kaynaklarından zengin beslenmek gerekmektedir. Balık, ceviz, keten tohumu, avokado, semizotu omega3 için en iyi kaynaklar arasında yer almaktadır. Bağışıklık sistemine iyi gelen bu besinleri soframızda daha çok yer vermek gerekmektedir.

Hücreleri koruyan bir diğer madde ise selenyumdur. Selenyumdan zengin besinler tüketildiğinde hücrelerimiz daha güçlü olacaktır. Mantar, susam, tam tahıllı, soğan, sarımsak, Brezilya fındığı bunlar arasında yer almaktadır." açıklamalarında bulundu.

ÖZELLİKLE KİMLER PEKMEZ TÜKETMELİ?

Özellikle büyüme çağındaki küçük çocukların, kilo alamayanların, iştahsızlık ve halsizlik şikayetleri olanların beslenmesinde pekmeze yer verilmelidir. Pekmez, egzama, sedef, akne ve diğer cilt hastalıklarının tedavisinde de yardımcı besin olarak kullanılmaktadır. İçeriğindeki potasyum sayesinde, tansiyonu dengeleyici özelliği bulunmaktadır. Zengin besin içeriği olan pekmezi yetişkinlerin günde 1-2 yemek kaşığı, çocukların ise 1-2 tatlı kaşığı tüketmesi önerilmektedir."