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Organik gübre desteği başvuru | Organik gübre desteği ne kadar?

Organik gübre desteği ne zaman yatacak? Çiftçiler "Gübre desteği başvuru" , "Gübre desteği ne kadar?" , "Çiftçi kayıt sistemi nedir?" , "Kimler organik gübre desteği alır?" konularını araştırıyor. Peki, organik gübre desteği ne kadar?

Yeniakit Publisher
2020-05-17 23:21:00 -
Organik gübre desteği başvuru | Organik gübre desteği ne kadar?

Devlet çiftçilere destek amaçlı pek çok ödeme gerçekleştiriyor. Bunlardan biri de organik gübre desteği. İşte, detaylar.

Organik gübre desteği başvuru | Organik gübre desteği ne kadar?

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, 2019 yılında organik ve organomineral gübre kullanan çiftçilere uygulanacak desteklere ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Ülke topraklarının organik madde kapsamının yükseltilmesi, kimyevi gübre kullanım etkinliğinin artırılması ve toprakların ihtiyacı olan bitki besin maddelerinin ülke kaynaklarından karşılanması amacıyla ilk defa geçen yıl normal gübre desteğine ek olarak organik ve organomineral gübre kullanan çiftçilerin desteklenmesine başlandığını hatırlatan Pakdemirli, bu kapsamda çiftçilere dekar başına 10 lira ödendiğini kaydetti.

Pakdemirli, "Başvuru, icmal, askı ve kontrolleri tamamlanan 57 ilde 18 bin 892 çiftçimize 14 milyon 481 bin liralık destek ödemelerine 15 Mayıs'ta başladık." ifadesini kullandı.

Çiftçiler söz konusu desteklerden faydalanmak için çiftçi kayıt sistemine üye olmalıdır.

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