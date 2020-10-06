  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Ordu'nun eşsiz güzellikleri ressamlara ilham olacak
Aktüel

Ordu'nun eşsiz güzellikleri ressamlara ilham olacak

Yeniakit Publisher
2020-10-06 17:09:52 -
Ordu'nun eşsiz güzellikleri ressamlara ilham olacak

ORDU (AA) - Ordu Büyükşehir Belediyesi, ressam, amatör ressam ve resimseverler için kent merkezinde sahile 10, Boztepe'ye 11 şövale koydu.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, sahildeki çalışmayı yerinde inceledi, burada resim yapanlarla sohbet etti.

Güler, gazetecilere yaptığı açıklamada, harikulade manzaraya sahip kentte ressamlar için bu imkanı sağladıklarını belirterek, farklı ilçelerde de şövale projesinin hayata geçirileceğini söyledi.

Ordu'nun bir sanat şehri olduğunu dile getiren Güler, şöyle devam etti:

"Hemşehrilerimiz tiyatrodan şiire, romandan resme kadar sanata çok düşkünler. Dolayısıyla onlar için böyle bir çalışmayı hayata geçirmeyi uygun gördük. Şimdi herkes kendi tuvalini ve boyalarını getirerek resimlerini yapacak. 'Düşünen, üreten, yarışan Ordu.' diyorduk ya şimdi resimde de yarışacağız. Bunları düşündük, ürettik. Şimdi yarışarak Ordu'nun güzelliklerini tüm dünyaya tanıtacağız. Böylece bir sektör de oluşsun istiyoruz."

- "Dünyadaki benzerlerinden daha güzel bir çalışma olacak"

Güler, burada resim yapanların, aynı zamanda eserlerini satabileceklerini belirterek, "Onlar için hem bir iş imkanı doğmuş olacak hem de sanatlarını daha da geliştirebilecekler. Dünyadaki benzerlerinden daha güzel bir çalışma olacak. Çünkü deniz, doğa, yeşillik hepsi burada bir arada bulunuyor. Buna sevgiyi de kattığımızda çok güzel eserler ortaya çıkmış olacak. Şair 'Mutluluğun resmini yapabilir misin Abidin?' diyor ya bizler de burada mutluluğun resimlerini yapacağız." diye konuştu.

Malzemelerini alıp sahile gelen amatör ressam Şeyda Yılmaz da çalışmadan duyduğu memnuniyeti ifade ederek, "Harika bir çalışma olmuş. Tuvallerimizi getirip burada istediğimiz resmi yapabilme imkanı elde ettik. Çok güzel, keyifli zaman geçiriyoruz. Belediye başkanımıza bize böyle bir imkan sağladıkları için teşekkür ediyoruz. Resimseverler için çok harika bir çalışma olmuş." dedi.



Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Cephede hezimete uğrayan Ermenistan'a bir darbe de ABD'li kuruluştan geldi
Dünya

Cephede hezimete uğrayan Ermenistan'a bir darbe de ABD'li kuruluştan geldi

Azerbaycan'ın işgal altındaki toprakları azad etmek için başlattığı ve devam ettirdiği operasyonlar karşısında hezimete uğrayan Ermenistan'a..
Ermenistan'ın hain planı deşifre oldu!
Yerel

Ermenistan'ın hain planı deşifre oldu!

Tüm dünyanın gözü önünde savaş suçu işleyen Ermenistan'ın, sürekli Gence'deki alanları vurma sebebi ortaya çıktı.
Halk TV'den zırvaladı: Bizim kadar mert muhalif yok
Siyaset

Halk TV'den zırvaladı: Bizim kadar mert muhalif yok

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Halk TV'de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alarak eleştirilerde bulundu. Davutoğlu, "Son 1 yıla..
Satılık 2014 model Renault Fluence Touch
Satılık 2014 model Renault Fluence Touch

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay