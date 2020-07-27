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Aktüel

Ordu'da trafik kazaları: 3 yaralı

Yeniakit Publisher
2020-07-27 18:59:48 -
Ordu'da trafik kazaları: 3 yaralı

ORDU (AA) - Ordu'nun Ünye ilçesinde meydana gelen 2 trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Saraçlı Mahallesi Akkuş Niksar Caddesi'nde U dönüşü yapmak isteyen Sibel Esen yönetimindeki 52 KB 408 plakalı otomobil, aynı istikametteki Mehmet Çaloğlu idaresindeki 55 AED 46 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada, sürücü Esen ile aynı araçtaki Feyzan Nur Esen yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince Ünye Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Fahri Yelekin'in kullandığı 34 AGC 795 plakalı otomobil, Fevzi Çakmak Mahallesi Otogar mevkisinde, aynı yönde seyir halinde olan ve kavşaktan dönüş yapmak isteyen Abdullah Azaklı yönetimindeki motosiklete çarptı.

Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü Azaklı, Ünye Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

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