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Gündem Ordu’da tarihi eser operasyonu: Neler ele geçirildi neler!
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Ordu’da tarihi eser operasyonu: Neler ele geçirildi neler!

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Ordu’da tarihi eser operasyonu: Neler ele geçirildi neler!

Ordu'nun Altınordu ilçesinde tarihi eser kaçakçılığı operasyonu düzenlendi. Operasyonda 1 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince ilçede bir kişinin tarihi eser niteliği taşıyan sikke ve objeler bulundurduğu bilgisi üzerine çalışma yürütüldü.

Şüphelinin ev ve eklentilerinde yapılan aramada, 61 sikke, 4 heykel, 2 obje, madalyon, 3 kasatura, kama, balta, at figürlü metal obje, doldurmalı tüfek, tabanca namlusu ve üst kapak takımı ele geçirildi.

Gözaltına alınan zanlının jandarmadaki işlemleri sürüyor.

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