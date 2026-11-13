Ordu’da tarihi eser operasyonu: Neler ele geçirildi neler!
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Ordu'nun Altınordu ilçesinde tarihi eser kaçakçılığı operasyonu düzenlendi. Operasyonda 1 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince ilçede bir kişinin tarihi eser niteliği taşıyan sikke ve objeler bulundurduğu bilgisi üzerine çalışma yürütüldü.
Şüphelinin ev ve eklentilerinde yapılan aramada, 61 sikke, 4 heykel, 2 obje, madalyon, 3 kasatura, kama, balta, at figürlü metal obje, doldurmalı tüfek, tabanca namlusu ve üst kapak takımı ele geçirildi.
Gözaltına alınan zanlının jandarmadaki işlemleri sürüyor.