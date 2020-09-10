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Ekonomi Ordu'da rüzgar enerjisi santrali kurulum çalışmaları başladı
Ekonomi

Ordu'da rüzgar enerjisi santrali kurulum çalışmaları başladı

Yeniakit Publisher
2020-09-10 16:42:05 -
Ordu'da rüzgar enerjisi santrali kurulum çalışmaları başladı

ORDU (AA) - Ordu'nun Akkuş ilçesinde rüzgar enerjisi santrali kurulması çalışmaları kapsamında türbin kanatları bölgeye taşınmaya başlandı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, lisans alarak üretime başlayacak firmaların bölgeye türbinlerini getirmeye başladığı belirtildi. Açıklamada santral için 65 metre uzunluğunda ve 18 ton ağırlığındaki 4 megavatlı türbin kanatlarının ilçeye bağlı Argan Yaylası'na taşındığı aktarıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, kalkınmanın en önemli hamlelerinden birisinin de enerji olduğunu vurguladı.

Güler, bölgenin temiz enerjide tercih edilen bir konum olması üzerine gayretle çalıştıklarına dikkati çekerek, tüm yatırımları kamunun yapmayacağını, burada özel sektöre de büyük imkanlar olduğunu bildirdi.

Bu çalışma ile özel sektörün yatırımlardaki payının da arttığının altını çizen Güler, şunları kaydetti:

"İlave yapılacak yatırımlarla Ordu'da rüzgar enerjisi yatırımları da önemli bir değer oluşturacak. Ordu sadece lisanslı olarak 50 megavatı aşkın potansiyel ile birlikte, lisanssız yatırımlar için de bir cazibe merkezi olma yolunda ilerliyor. Gelecekte sadece şehrin değil, bölgenin de enerji üretim üssü olmak isteyen Ordu'da yenilenebilir enerji ile ilgili Büyükşehir Belediyemizin çalışmaları, yatırımcılarla olan iş birliği dikkat çekiyor. Kuruluşunu yaptığımız ve etkin hizmet vermekte olan Ordu Enerji AŞ firması enerji üretimi ile şimdiden belediyemiz kaynaklarına yetecek potansiyeli yakalamış durumda. Ülkemiz için de artık Ordu'nun enerji ile anılan bir şehir olması bekleniyor."

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