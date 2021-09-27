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Gündem Ordu'da FETÖ'nün yeni yapılanmasına operasyon!
Gündem

Ordu'da FETÖ'nün yeni yapılanmasına operasyon!

Ordu'da FETÖ'ye yönelik kentteki yeni yapılanmaya düzenlenen operasyonda yakalanan44 şüpheliden 42'si adliyeye sevk edildi.

Yeniakit Publisher
2021-09-27 10:18:00 -
Ordu'da FETÖ'nün yeni yapılanmasına operasyon!

Ordu'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasına (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda gözaltına alınan 44 şüpheliden 42'si adliyeye sevk edildi.

Ordu Cumhuriyet Başsavcılığının örgütün kentteki yeni yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında yakalanan 44 şüpheliden 42'sinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Şüpheliler adliyeye sevk edilirken, diğer 2 kişinin emniyetteki sorgusu devam ediyor.

Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada yaklaşık 6 ay süreyle yapılan iletişimin dinlenmesi, teknik araçlarla izleme ve fiziki takip faaliyetleri sonucu tespit edilen şüphelilere yönelik 23 Eylül'de operasyon düzenlenmişti.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan operasyonda, yeni yapılanmada mütevelli üyesi olarak tanımlanan 10 şüpheli, Gülyalı ilçesindeki bir restoranda toplantı halinde bulundukları sırada, himmet olarak aralarında topladıkları paralarla suçüstü yakalanmıştı.

Soruşturma kapsamında tespit edilen diğer 33 şüpheli eş zamanlı aramalarda, 1 şüpheli ise 25 Eylül'de gözaltına alınmıştı.

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