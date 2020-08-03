Ordu'da bayramda teleferikle 15 bin yolcu taşındı

ORDU (AA) - Ordu'nun turistik alanı Boztepe'ye ulaşımı sağlayan teleferiği Kurban Bayramı'nın ilk üç gününde 15 bin kişi kullandı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, vatandaşlar kentte 530 metre yükseklikteki Boztepe'ye çıkmak için kullanılan teleferik hattına Kurban Bayramı'nda yoğun ilgi gösterdi.

Şehrin kuş bakışı görünüşünü seyretmek isteyen binlerce yerli ve yabancı turist, bayram boyunca kentin önemli turistik mekanları arasında yer alan Boztepe'ye akın etti. Ulaşım için teleferiği tercih eden vatandaşlar, istasyon önünde metrelerce kuyruk oluşturdu.

Eşsiz manzara eşliğinde Boztepe'ye 10 dakikada ulaşım sağlayan teleferik hattı, Kurban Bayramı için şehre gelen yerli ve yabancı turistler başta olmak üzere 15 bin kişiye hizmet verdi.

