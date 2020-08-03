  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Ordu Valisi Sonel, bayram tatili dönüşü sürücüleri uyardı

Yeniakit Publisher
2020-08-03 21:59:45 -
Ordu Valisi Sonel, bayram tatili dönüşü sürücüleri uyardı

ORDU (AA) - Ordu Valisi Tuncay Sonel, Kurban Bayramı tatili dönüşünde sürücüleri trafik kurallarına uymaları konusunda uyardı.

Gülyalı ilçesindeki polis kontrol noktasını ziyaret eden Vali Sonel, durdurulan araç sürücülerinin bayramını kutladı.

Sonel, sürücüler ile yolculara kolonya ve çikolata ikramında bulundu, çocuklara da oyuncak hediye etti.

Araçlardaki vatandaşlarla sohbet eden Sonel, sürücülere "Bayram dönüşünde de trafik kurallarına uyalım ki ağzımızın tadı bozulmasın." uyarısında bulundu.

Vali Sonel, emniyet kemeri kullanımının da hayati önem taşıdığını vurguladı.

Sürücüleri, şerit ihlali yapmamaları konusunda da uyaran Sonel, "Araç kullanırken telefonla konuşmamaya özen gösterelim. Yorgun ve uykusuz araç kullanmayalım, kaza riskinin önüne geçelim. Hız yapmayalım. Geç olsun güç olmasın." diye konuştu.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2016 model Nissan Qashqai
Satılık 2016 model Nissan Qashqai

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı