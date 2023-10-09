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Dünya Ordu çağrı yapınca İsrailliler marketlere akın etti
Dünya

Ordu çağrı yapınca İsrailliler marketlere akın etti

Yeniakit Publisher
2023-10-09 23:53:00 -
Ordu çağrı yapınca İsrailliler marketlere akın etti

İsrail ordusu, 72 saat yetecek kadar yiyecek, içecek ile birlikte korunaklı bir alanda kalmak için hazır olması gerektiğine ilişkin duyuru paylaşınca İsrailliler marketlere akın etti.

Hamas, İsrail'e son 50 yılın en büyük saldırısını düzenlerken; İsrail de Hamas'a resmen savaş ilan ederek yanıt verdi.

İsrail ordusu, tüm İsrail vatandaşlarının kendilerine 72 saat yetecek kadar yiyecek, içecek ile birlikte korunaklı bir alanda kalmak için hazır olması gerektiğine ilişkin duyuru yayınladı.

İsrailliler, çağrı sonrası marketlere akın etti.

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