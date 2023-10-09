Ordu çağrı yapınca İsrailliler marketlere akın etti

Hamas, İsrail'e son 50 yılın en büyük saldırısını düzenlerken; İsrail de Hamas'a resmen savaş ilan ederek yanıt verdi.

İsrail ordusu, tüm İsrail vatandaşlarının kendilerine 72 saat yetecek kadar yiyecek, içecek ile birlikte korunaklı bir alanda kalmak için hazır olması gerektiğine ilişkin duyuru yayınladı.

İsrailliler, çağrı sonrası marketlere akın etti.