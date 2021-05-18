Oral Çınar kimdir? Thodex yazılımcısı Oral Çınar yakalandı mı?

Türkiye’de son dönemin tarihinin en büyük dolandırıcılık olaylarından biri olarak gösterilen Thodex soruşturmasında bir numaralı şüpheli şirketin sahibi Fatih Faruk Özer yurtdışına kaçtığı 21 Nisan’dan bu yana geçen yaklaşık bir aylık sürede henüz yakalanamadı. Ancak Thodex sahibi Faruk Fatih Özer için çember daralıyor.

Soruşturma kapsamında Faruk Fatih Özerin kardeşleri ve Thodex’te sorumlu yöneticiler ile şirket çalışanları şüpheli olarak ifade verdi. Ancak Özer’le birlikte üç şüpheliye ulaşılamadı. Yazılımcı Oral Çınar, finans departmanında çalışan Rana Azap ve tutuklu şüpheliler arasında yer alan abi Güven Özer’in eşi Zuhal Özer her yerde aranıyor. Şüpheli olarak ifade veren şirket çalışanlarının anlatımlarına göre, bu üç isim, Özer’le birlikte hareket etti.

Thodex yazılımcısı Oral Çınar yakalandı

Kripto para borsası Thodex ile ilgili yürütülen soruşturmada şirketin finans departmanında çalışan firari şüpheli Rana Azap ve şirketin yazılımcısı Oral Çınar yakalandı. Gözaltına alınan kişilerin şirketin finans bölümünde çalışan Rana Azap ve yazılımcı Oral Çınar olduğu belirtildi.