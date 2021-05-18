  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Meral Akşener'in küstah benzetmesine sert tepki
Thodex'in firari ismi yakalandı!
Türkiye EURO 2020 hazırlıklarına başlıyor
Bir Zamanlar Kıbrıs için TRT’den flaş karar
Ekonomi Oral Çınar kimdir? Thodex yazılımcısı Oral Çınar yakalandı mı?
Ekonomi

Oral Çınar kimdir? Thodex yazılımcısı Oral Çınar yakalandı mı?

Kripto para borsası Thodex soruşturması her geçen gün derinleşiyor. Thodex sahibi Faruk Fatih Özer'in kaçtığı yurtdışından yakalanması için çalışmalar sürerken, Thodex şirketinin kilit isimlerinden biri olan Oral Çınar yakalandı.

Yeniakit Publisher
2021-05-18 12:32:00 - 2021-05-18 12:33:17
Oral Çınar kimdir? Thodex yazılımcısı Oral Çınar yakalandı mı?

Türkiye’de son dönemin tarihinin en büyük dolandırıcılık olaylarından biri olarak gösterilen Thodex soruşturmasında bir numaralı şüpheli şirketin sahibi Fatih Faruk Özer yurtdışına kaçtığı 21 Nisan’dan bu yana geçen yaklaşık bir aylık sürede henüz yakalanamadı. Ancak Thodex sahibi Faruk Fatih Özer için çember daralıyor.

Soruşturma kapsamında Faruk Fatih Özerin kardeşleri ve Thodex’te sorumlu yöneticiler ile şirket çalışanları şüpheli olarak ifade verdi. Ancak Özer’le birlikte üç şüpheliye ulaşılamadı. Yazılımcı Oral Çınar, finans departmanında çalışan Rana Azap ve tutuklu şüpheliler arasında yer alan abi Güven Özer’in eşi Zuhal Özer her yerde aranıyor. Şüpheli olarak ifade veren şirket çalışanlarının anlatımlarına göre, bu üç isim, Özer’le birlikte hareket etti.

Thodex yazılımcısı Oral Çınar yakalandı

Kripto para borsası Thodex ile ilgili yürütülen soruşturmada şirketin finans departmanında çalışan firari şüpheli Rana Azap ve şirketin yazılımcısı Oral Çınar yakalandı. Gözaltına alınan kişilerin şirketin finans bölümünde çalışan Rana Azap ve yazılımcı Oral Çınar olduğu belirtildi.

 

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Mahkemeden Necati Şaşmaz kararı
Medya

Mahkemeden Necati Şaşmaz kararı

Anadolu 2. Aile Mahkemesi, Kurtlar Vadisi dizisinde Polat Alemdar karakterini oynayan Necati Şaşmaz ile ilgili kararını verdi.
Gönül Dağı dizisinde şok ayrılık! Milyonların içine dert oldu
Medya

Gönül Dağı dizisinde şok ayrılık! Milyonların içine dert oldu

TRT1 ekranlarında izleyicilerle Cumartesi akşamları buluşmakta olan ve reyting rekorları kıran Gönül Dağı dizisinde Utku Ateş’i Serdar karak..
Türkiye'den hamle üstüne hamle... Rusya sarı ışık yaktı! O ülkede düğmeye bastı
Gündem

Türkiye'den hamle üstüne hamle... Rusya sarı ışık yaktı! O ülkede düğmeye bastı

Koronavirüs pandemisinin olumsuz etkilerini en aza indirmeye çalışan Türkiye turizm diplomasisi başlattı. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın ve ..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay