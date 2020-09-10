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Ekonomi OPPO Watch Türkiye'de satışta
Ekonomi

OPPO Watch Türkiye'de satışta

Yeniakit Publisher
2020-09-10 12:20:51 -
OPPO Watch Türkiye'de satışta

İSTANBUL(AA) - OPPO'nun akıllı saati OPPO Watch, Türkiye'de satışa sunuldu.

OPPO'dan yapılan açıklamaya göre, OPPO Watch'un 41mm ve 46mm olmak üzere iki farklı boyu bulunuyor. Kablosuz bağlantı özellikli her iki boy da manganez ve silikon katkılı 6.000 seri alüminyum alaşımlı çerçeveye sahip. Dünyanın ilk kavisli ekrana sahip akıllı saati olmasıyla dikkat çeken OPPO Watch 46mm, siyah ve parlak altın renk seçenekleriyle birlikte geliyor. 41mm Oppo Watch ise siyah, pembe altın ve gümüş renklerde sunuluyor.

OPPO Watch'da her biri sesli koçluk desteğine sahip, fitness koşusu, yağ yakma koşusu, açık havada yürüyüş, açık havada bisiklete binme ve yüzme olmak üzere beş egzersiz modu bulunuyor. Fiziksel verileri doğru bir şekilde izleyen akıllı saatte, 5 dakikalık egzersiz videoları da boş zamanları değerlendirmede kullanıcılara yardımcı oluyor. Dolayısıyla en yoğun zamanlarda bile saatle yapılacak birkaç dokunuşla formda kalınabiliyor. Her zaman açık olan nabız izleme özelliği de hem egzersiz yaparken hem de dinlenirken kullanıcıların sağlıklarını takip ediyor. İleri düzey uyku izleme özelliği de her gece uyku durumu ile ilgili kayıt tutuyor. Kapalı ortamda kürek çekme ve kitesurfing gibi egzersizler de dahil olmak üzere, 100'ün üzerinde farklı spor seçeneğinin bulunduğu Google Fit de bu tabloya eklendiğinde OPPO Watch ideal bir fitness partnerine dönüşüyor.

OPPO Watch 46mm akıllı güç yönetimi ile 36 saate kadar çıkabilen pil ömrü sunuyor. Güç tasarrufu modunda çalışırken pil 21 güne kadar dayanabiliyor. VOOC hızlı şarj teknolojisi sayesinde 15 dakikalık şarj ile 16 saatlik kullanım sağlanabiliyor.

OPPO Watch, yapay zeka görüntüleme fonksiyonuyla günlük kullanıcıların görünüşünü de tamamlıyor. Giyilen kıyafetlerin fotoğrafını HeyTap Health uygulamasıyla çekildiğinde, akıllı saatin ekranı kullanıcının kıyafetiyle uyumlu hale gelebiliyor.

OPPO Watch 41mm'nin Türkiye'de tavsiye edilen satış fiyatı KDV dahil 1.799 TL, OPPO Watch 46mm'nin Türkiye'de tavsiye edilen satış fiyatı KDV dahil 2.299 TL olarak açıklandı.



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