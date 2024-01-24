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Yerel Operatör hasarlı bina yıkımında enkaz altında kaldı
Yerel

Operatör hasarlı bina yıkımında enkaz altında kaldı

Yeniakit Publisher
2024-01-24 16:21:00 - 2024-01-24 16:46:02

Kahramanmaraş'ta depremde ağır hasar alan binanın yıkımı sırasında iş makinesi operatörü enkaz altında kaldı.

Edinilen bilgiye göre olay, Dulkadiroğlu ilçesi Dulkadiroğlu Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, 6 Şubat depremlerinde ağır hasar alan bir bina iş makinesiyle kontrollü bir şekilde yıkılmaya başlandı.

Operatör enkaz altında kaldı

Ancak bir süre sonra bina tamamen çökünce iş makinesi operatörü enkazın altında kaldı. Hemen olay yerine kurtarma ekipleri çağrıldı.

Operatörü kurtarma çalışmaları devam ediyor.

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