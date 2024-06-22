OpenAI bir şirketi daha satın aldı

OpenAI, gerçek zamanlı arama ve veri analitiği araçları geliştiren Rockset’i satın aldı. OpenAI’nin resmi blogunda yapılan açıklamada, Rockset’in teknolojisinin OpenAI’nin ürün altyapısını güçlendirmek için kullanılacağı belirtildi. Rockset’in ekibi OpenAI’ye katılacak ve mevcut müşterileri Rockset’in platformundan yavaş yavaş geçiş yapacak. Peki bu şirketin ne faydası olacak?

OpenAI, kurumsal AI’yi güçlendirmek için Rockset’i satın aldı

Rockset, 2016 yılında eski Facebook mühendisleri Venkat Venkataramani ve Tudor Bosman ile veri tabanı mimarı Dhruba Borthakur tarafından kuruldu. Şirket, veri tabanlarından ve bulut depolama hizmetlerinden otomatik olarak veri alan ve bu verileri arama ve analiz uygulamaları için indeksleyen araçlar geliştirdi. Rockset’in veri tabanı platformu, öneri motorları, lojistik takip panoları ve özellikle fintech ve e-ticaret alanlarındaki chatbotlar gibi uygulamalara güç sağladı.

OpenAI, Rockset’in teknolojisini kullanarak müşterilerine “kendi verilerini daha iyi kullanma” ve “gerçek zamanlı bilgiye erişim” sağlama imkanı sunmayı hedefliyor. Bu, OpenAI’nin modellerinin bir şirketin verilerine dayandırılarak daha az hata yapması veya belirli iş kullanımları için daha iyi ayarlanması anlamına gelebilir.

OpenAI, Rockset şirketinin ileri düzey veri çekme altyapısını kullanarak AI uygulamalarını daha güçlü ve kullanışlı hale getirmeyi planlıyor. Bu hamle, OpenAI’nin kurumsal satış ve teknoloji organizasyonlarına yaptığı büyük yatırımların bir parçası olarak görülüyor.

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Mayıs ayında OpenAI, PwC ile diğer işletmelere OpenAI’nin araçlarını satmak için bir anlaşma imzaladı. Bir önceki ay ise işletmelere yönelik özel model ayarlama ve danışmanlık programını başlattı. Bu adımlar, OpenAI’nin yıllık gelirinin bu yıl 3.4 milyar doları aşacağı yönündeki beklentilerle meyvelerini vermeye başladı. OpenAI’nin ChatGPT platformunun kurumsal seviyesinin yaklaşık 600 bin kullanıcısı olduğu ve Fortune 500 şirketlerinin yüzde 93’ünün bu platformu kullandığı açıklandı.