Ramazan ayı öncesinde son olarak hangi kandilinin idrak edileceği, önümüzdeki kandilinin hangisi olduğu araştırılıyor. Peki, hangi kandil idrak edilecek ne zaman?

Önümüzdeki kandil ne zaman 2022

4 Mart Cuma günü şaban ayı başladı. Ramazana kısa bir süre kala önümüzde hangi kandilin olduğu ise merak konusu. Önümüzdeki kandil 'Berat Kandili'dir. 17 Mart Perşembe gecesi idrak edilecek.

Üç ayların başlangıcı 2 Şubat 2022

Regaib kandili 3 Şubat 2022

Miraç kandili 27 Şubat 2022

Berat kandili 17 Mart 2022

Ramazan başlangıcı 2 Nisan 2022

Kadir Gecesi 27 Nisan 2022

Ramazan bayramı arifesi 1 Mayıs 2022

Ramazan bayramı 1.gün 2 Mayıs 2022

Ramazan bayramı 2.gün 3 Mayıs 2022

Ramazan bayramı 3.gün 4 Mayıs 2022

Kurban bayramı arifesi 8 Temmuz 2022

Kurban bayramı 1.gün 9 Temmuz 2022

Kurban bayramı 2.gün 10 Temmuz 2022

Kurban bayramı 3.gün 11 Temmuz 2022

Kurban bayramı 4.gün 12 Temmuz 2022

Hicri yılbaşı 30 Temmuz 2022

Aşure günü 8 Ağustos 2022

Mevlid kandili 7 Ekim 2022

Berat kandilinin önemi nedir?

Berat; borçtan, suç ve cezadan, hastalıktan kurtulmak demektir. Berat kelimesinin ifade ettiği bu anlamlarla bağlantılı olarak bu geceye de Berat (Kurtuluş) Gecesi denilmiştir. Dolayısıyla günahları bağışlananlara Allah’ın bu gecede berat yazacağı müjdelenmiştir."

Duhan sûresinin ilk ayetleri Berat gecesinin belirgin üç temel özelliğini öne çıkarmaktadır. Bunlar:

1- Mübarek gece: Hayrı ve fazileti çok olan, Allah’ın kullarına bol ikramlarda bulunduğu, onların tevbelerini kabul ederek günahlarını bağışladığı eşsiz bir gecedir. Nitekim biraz sonra arz edeceğimiz Hadis-i Şeriflerle bu gecenin biz kullar için ne büyük bir anlam ifade ettiğini daha iyi kavrayacağız.

2- İnsanlığa gönderilen son ilahi mesaj Kur’an-ı Kerimin, Hz. Peygamber’e indirilmeye başlandığı gecedir.

3- Bir yıl süreyle olacak hadiselerin, amellerin, rızıkların, ecellerin, hastalıkların... vs. karara bağlandığı ve ilgili meleklere teslim edildiği gecedir.

Yukarıdaki ayette birtakım hususiyetleri zikredilen Berat gecesinin Hz. Peygamberin dilinden tüm mahlukatı kuşatıcı şu müjdesine gönülden kulak verelim:

"Şaban ayının yarı gecesi (Berat Gecesi) oldu mu onu ibadetle geçirin. Gündüzünü de oruç tutun. Zira Allah Teala, bu gece güneşin batışından itibaren dünya semasına rahmetle tecelli eder ve kullarına şöyle hitap eden

- Yok mu benden af dileyen, onun günahlarını bağışlayayım?

- Yok mu benden rızık isteyen, ona rızık vereyim?

- Yok mu bir derde düşen, ona afiyet bahşedeyim?

- Yok mu şunu isteyen, yok mu bunu isteyen diyerek tan yeri ağarıncaya kadar devam eder."’9’

Hz. Peygamber (a.s.), bu gecede tevbe edip bağışlanma dileyen mii’minlerin sayısının çokluğunu bir benzetmeyle Hz. Aişe validemize şu şekilde anlatmıştır:

’’Allah Teala Şaban ayının yarısı gecesinde (Berat Gecesinde) dünya semasına rahmetle tecelli ederek, Beni Kelb Kabilesi’nin koyun- larının kılları sayısından daha çok kimsenin günahlarını bağışlar.”

Berat gecesinde neler olmuş?

Berat gecesi, Kur'an-ı Kerim'in Levh-i Mahfûz'dan Dünya semasına toptan indirildiği gecedir. Buna "inzâl" denir. Kadir Gecesi'nde ise Peygamber'e ilk kez ve parça parça indirilmeye başlanmıştır. Buna da "tenzîl" denir. Cenab-ı Hak, rivayete göre Kur’an’ın Levh-i Mahfuz’dan dünyaya indirildiği Berat gecesi için Kur’an-ı Kerim’de şöyle buyuruyor;

Apaçık Kitaba yemin olsun ki, Biz Kur’an-ı mübarek bir gecede indirdik. Biz, gerçekten uyarıcıyız. O mübarek gecede, her hikmetli iş katımızdan bir emirle ayırt edilir.” (Duhan, 44/1-4) Böyle bir geceyi ganimet bilip dua, zikir ve ibadete yönelerek amel defterini zenginleştirmek, Allah’ın kulları için bulunmaz bir fırsattır.