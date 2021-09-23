Onu Fatih'e benzeten Meral Akşener buna çok kızacak! İmamoğlu'nun Yunanistan'ı ziyaret ettiği gün bakın neyin yıldönümü

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CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Yunanistan ziyaretiyle ilgili çarpıcı bir detay ortaya çıktı.

Seçildiği günden bu yana skandallarıyla gündemden düşmeyen İmamoğlu, geçtiğimiz günlerde Yunanistan'a bir ziyaret gerçekleştirdi. Yunan devlet adamları tarafından sevinçle karşılanan İmamoğlu buradaki ziyaretleri sırasında Türkiye'yi şikayet etmeyi de ihmal etmedi.

İmamoğlu'nun ziyareti Yunan medyasında

Atina Belediye Başkanı Kostas Bakoyannis ve Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis ile görüşen CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Yunanistan ziyareti Yunan medyasında geniş yankı buldu.

Yunan medyası, İmamoğlu’nun ziyareti için "Atalarını ziyaret etti" başlıkları atarken, ziyaretin tarihi ise dikkat çekti.

Meral Akşener ne diyecek?

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in "Fatih Sultan Mehmet"e benzettiği İmamoğlu'nun "23 Eylül 1821" tarihinde gerçekleşen ve Yunanların 10 binden fazla Türkü çoluk çocuk demeden acımasızca katlettiği "Tripoliçe Katliamı"nın yıldönümü öncesi Yunanistan'ı ziyaret etmesi kafalarda soru işaretlerine yol açtı. "Milliyetçi" ve "Ülkücü" geçinen Akşener’in Türklerin katledilişinin yıl dönümünde böyle bir ziyaretin yapılmasına sessiz kalması dikkat çekti.