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Dünya Onlarca kişi etkilendi! Afrika ülkesinde korkunç olay
Dünya

Onlarca kişi etkilendi! Afrika ülkesinde korkunç olay

Yeniakit Publisher
2024-02-02 11:29:00 -

Kenya’nın başkenti Nairobi’de bulunan gaz dolum tesisinde çıkan yangında2 kişi hayatını kaybetti, 222 kişi de yaralandı.

Kenya’nın başkenti Nairobi’nin Embakasi mahallesinde gaz dolum tesisindeki gaz tankerinde önce patlama meydana geldi ardından da yangın çıktı. Hükümet Sözcüsü Isaac Mwaura, kısa sürede alev topuna dönen tankerdeki yangının kısa sürede gaz dolum tesisine ve çevrede bulunan evler ile binalara sıçradığını ifade ederek 2 kişinin hayatını kaybettiğini 222 kişinin de yaralandığını açıkladı. Mwaura ayrıca patlamanın ardından çıkan yangının dolum tesisi yakınlarında bulunan bir tekstil ve konfeksiyon deposuna sıçradığını çok sayıda araç ve evin kullanılamaz hale geldiğini sözlerine ekledi.

Gece saatlerinde yaşanan patlamanın nedeni henüz bilinmezken olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

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