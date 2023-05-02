Önde gelen yapay zeka uzmanından uyarı

Teknoloji sektörünün önde gelen alanlarından yapay zeka çalışmaları dünya çapında tartışmalara yol açtı. Teknolojinin "vaftiz babası" kabul edilen ve yapay zekaya yıllarını veren bilim insanı Geoffrey Hinton, “Çalışmalarımdan pişmanım” diyerek Google’dan istifa etti.

75 yaşındaki bilim insanı, ingiliz BBC kanalına konuştu. Yapay zekadan korktuğunu, “Bizden daha akıllı varlıkların kontrolü ele almasına yönelik uzun vadeli riskleri nasıl bertaraf edeceğiz?” sözleriyle ifade etti.

Hinton, yapay zeka ve insan zekası arasındaki farkın, uzun vadede yapay zekanın üstün gelmesini sağlayacağını söyledi ve “Yakın zamanda bir sonuca vardım. Geliştirdiğimiz zeka sistemleri, bizim zekamızdan oldukça farklı. Biz biyolojik sistemleriz. Onlar dijital sistemler. Aradaki fark şu: dijital sistemlerde aynı dünya modeline sahip çok sayıda kopya var. Hepsinin öğrenme süreci ayrı, ama eş zamanlı bilgi paylaşımı yapabiliyorlar. 10 bin kişi düşünün. Bir kişi bir şey öğrendiğinde herkes de otomatik olarak öğreniyor. Bu yüzden bilgi kapasiteleri insanlardan daha fazla.” ifadelerini kullandı.

Yapay zeka uzmanı kötü aktörlerin yapay zeka teknolojisini suistimal etme ihtimalinin de olduğunu vurguladı. “Çok hızlı bir gelişme söz konusu. Bu konuda endişelenmeliyiz” dedi.