Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Avrupa Birliği ile vize serbestliği sürecine ilişkin TGRT Haber canlı yayınında dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın vize serbestliğinin hayata geçirilmesi için talimat verdiğini belirten Fidan, hazırlanan taslakların Avrupalı muhataplarla teknik düzeyde görüşüldüğünü bildirdi.

VİZE SERBESTLİĞİ İÇİN ERDOĞAN'DAN TALİMAT

Avrupa ülkelerine yapılan vize başvurularına ilişkin rakamları paylaşan Fidan, her 100 başvurudan 85-86'sının kabul edildiğini, 14-15'inin ise reddedildiğini söyledi.

Yılda yaklaşık 1,2-1,3 milyon Türk vatandaşının vize başvurusunda bulunduğunu belirten Fidan, özellikle gençlerin ve öğrencilerin vize kısıtlamalarından etkilendiğini ifade etti. Başvurularda yaşanan sorunlara hem merkezden hem de yerelden müdahale ettiklerini kaydetti.

Vize serbestliğinin hayata geçirilmesi için tamamlanması gereken bazı konular bulunduğunu dile getiren Fidan, bu kapsamda Meclis'ten geçirilmesi gereken düzenlemeler olduğunu ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimat verdiğini açıkladı.

HAZIRLANAN TASLAKLAR AVRUPA İLE GÖRÜŞÜLÜYOR

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sürecin ilerletilmesi için talimat verdiğini açıklayan Fidan, hazırlanan taslakların Avrupa Birliği yetkilileriyle teknik düzeyde ele alındığını belirtti.

Fidan, konuya ilişkin şu ifadeleri kullandı:

“Avrupa Birliği olmasa vize sorunu da olmayacak. Bu vize serbestliğinin hayata geçmesi için tamamlamamız gereken birkaç tane konu var. Meclisten geçirmemiz gerekiyor. Bunun yapılması için Cumhurbaşkanımız da talimat verdi. Hatta hazırladığımız taslakları şimdi Avrupalılarla teknik düzeyde konuşuyor bizim AB Başkanlığı'ndaki arkadaşlarımız, Dışişleri Bakanlığı'ndaki arkadaşlarımız. Böyle yürüyen teknik süreçleri de var.”