Tarihçi ve yazar Kadir Mısıroğlu, yıllar önce İsmet İnönü’nün ölüm döşeğindeyken Yunan alfabesini tekrarladığını anlatmış, bu sözleri nedeniyle kendisine yönelik çok sayıda eleştiri yapılmıştı.

İnönü’nün kızı Özden Toker’in babasının son anlarına ilişkin aktardığı hatırada da benzer ayrıntıların yer alması dikkat çekti.

Ansiklopedi getirterek devam etmiş

Toker’in anlatımına göre İsmet İnönü, ölüm döşeğindeyken “Alfa, beta, gama…” diyerek Yunan alfabesinin harflerini sıralamaya başladı. Bir noktada takılan İnönü, çevresindekilere sonraki harfleri sordu. Etrafındakiler cevap veremeyince ansiklopedi getirterek alfabeyi tamamlamaya çalıştı.

Son anlarında neden Yunan alfabesi?

Millî Mücadele'nin önemli isimlerinden olan ve Yunan ordusuna karşı savaşan İsmet İnönü’nün hayatının son anlarında Yunan alfabesini hatırlamaya çalışması dikkat çekici bir ayrıntı olarak yeniden gündeme geldi.

Müslüman toplumlarda ölüm döşeğindeki kişinin Kelime-i Tevhid getirmesine yardımcı olunması ve başucunda Kur’an okunması yaygın bir gelenek olarak biliniyor.

İnönü’nün son anlarına ilişkin bu hatıra ise alışılmış manzaradan oldukça farklı bir tablo ortaya koyuyor. Bununla birlikte, İnönü’nün o sırada neden Yunan alfabesini tekrarlamak istediğine ilişkin kesin bir bilgi bulunmuyor.