Devlet Bahçeli'den Özgür Özel'e sert tepki: 103 yıllık CHP’yi böldünüz, Türkiye’yi böldürtmeyiz
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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MHP Genel Başkanı Bahçeli, TBMM'de Terörsüz Türkiye süreci kapsamında kurulması planlanan İzleme Komisyonu'na üye vermeyeceğini açıklayan Özgür Özel'e tepki gösterdi. Bahçeli, "103 yıllık CHP'yi bölmeyi başardınız ama size Türkiye’yi böldürtmeyiz." ifadelerini kullandı.
Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, yaptığı özel açıklamalarda Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel’i sert sözlerle eleştirdi.
TV100'e konuşan Bahçeli, TBMM’de 'Terörsüz Türkiye' süreci kapsamında kurulması planlanan İzleme Komisyonu’na üye vermeyeceğini açıklayan Özel'in bu tutumunu beğenmediğini iletti.
CHP’nin bölündüğünü söyleyen Bahçeli, "103 yıllık CHP'yi bölmeyi başardınız ama size Türkiye’yi böldürtmeyiz" dedi.
Bahçeli "Devlet adabının yanında, toplumun ve siyasetin gerçekliklerinden kopuk halde hareket ederek, kendisine verilen suflelerle, Türk milletini politik ajandasındaki yönlendirmeler çerçevesinde provoke etmeye devam eden, 'ergen devrimciliği' Türkiye için sorumlu bir siyaset anlayışını barındırmaz." açıklamasında bulundu.