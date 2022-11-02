Önce yarım ağızla teşekkür etti sonra… Akşener'den şaşırtmayan TOGG mesajı

"İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener partisinin grup toplantısında konuştu. Akşener, TOGG'un başarısından memnun olduklarını dile getirirken Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ön planda olmasından duyduğu rahatsızlığı gün yüzüne çıkardı.

Şaşırtmayan TOGG açıklaması

Millete katkı sağlayan projelerde olduğu gibi TOGG'a da destek olduklarını belirten Akşener yarım ağızla yapılan çalışmalardan dolayı "Erdoğan'a teşekkür ediyoruz." dedikten sonra ağzındaki baklayı çıkardı.

Davet edildiği halde açılışa katılmayan Meral Akşener, açılışta konuşan ve TOGG projesinin oluşmasında en büyük katkılardan birine sahip olan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef aldı.

Akşener, "Geçtiğimiz hafta Togg'un fabrika açılış ve banttan indirme töreni vardı. Bu yatırımı da geç kalmış olmakla birlikte kıymetli buluyoruz. Keşke Sayın Erdoğan da milletin Cumhurbaşkanı olma özgüvenini gösterebilseydi. Her zamanki nobran tavrından sıyrılabilseydi. Bir AK Parti PR çalışmasına çevirerek güzel bir şeyi kirlemeyi başardı" dedi.

Dünyadaki krizi unuttu Türkiye'ye kötüledi

Bütün dünyada salgının etkisiyle yaşanan çip krizi ve Rusya-Ukrayna savaşıyla birlikte otomobil üretiminde sıkıntılar yaşanırken İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, bu durumun sadece Türkiye'de yaşandığına kendini inandırarak, "Yerli otomobil üretmekle övünen iktidar, otomotiv sanayisini küçültüyor. Oluşan üretim kaybı 400 binin üzerine çıktı. Bugün Türkiye küresel otomotiv yatırımlarının dışında kalmış durumda. " açıklamasında bulundu.

O görüntülerle ilgili konuşmadı

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in, Mehmet Ali Birand'ın sunduğu 32. Gün programında yayın arası konuşmaları gündeme bomba gibi düşmüştü.

Dönemin İçişleri Bakanı olan Meral Akşener, yaptığı açıklamada, ''Ben Kadın Kolları Genel Başkanlığı dönemimde 45 il gezmişim. Refah-Yol hükümetini ben yıktım. 50 kadını dökemediler. Ben iyi bir örgütçüyüm. Hedefim hep Teşkilat Meclisi'nde yürümekti. Bakanlık torbadan çıktı hakikaten. İzleyin o Ramazan Bayramı dönemini. O görüşmeler esnası.'' ifadelerini kullandı.

Akşener siyaset koridorlarını hareketlendiren skandal görüntülen hakkında ise grup toplantısında tek kelime dahi etmedi.