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Yerel Önce yakaladılar, sonra araya aldılar! Vatandaştan hırsıza ibretlik meydan dayağı
Yerel

Önce yakaladılar, sonra araya aldılar! Vatandaştan hırsıza ibretlik meydan dayağı

Sultangazi'de binanın çatı katında hırsızlık yaptığı öne sürülen şüpheli, mahalleli tarafından dövüldü. Dayak anı saniye saniye kameraya yansırken hırsız olay yerinden kaçtı.

Yeniakit Publisher
2022-05-26 11:03:00 - 2022-05-26 11:06:59

Sultangazi'de binanın çatı katında hırsızlık yaptığı öne sürülen şüpheli, mahalleli tarafından dövüldü. Dayak anı saniye saniye kameraya yansırken hırsız olay yerinden kaçtı.

İstanbul'un Sultangazi ilçesinde, gündüz vakti girdiği binanın çatı katında hırsızlık yaparken bina sakinleri tarafından yakalandı.

Mahalleli Hırsızı Linç Etti

Dışarıya çıkarılan hırsızlık şüphelisi, mahalleli tarafından tekme tokat dövüldü. Şüpheliyi, çevredekilerden bazıları araya girerek kurtardı. Mahallelinin elinden kurtulan kişi, kaçtı. O anlar ise bir kişinin cep telefonu kamerasına yansıdı.

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