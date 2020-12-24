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Gündem Önce parayı çarçur et sonra da ecdat edebiyatı yap: İmamoğlu'ndan 'fıkra gibi' savunma
Gündem

Önce parayı çarçur et sonra da ecdat edebiyatı yap: İmamoğlu'ndan 'fıkra gibi' savunma

Bellini'ye ait olmayan sahte bir Fatih Sultan Mehmet Han'ın tablosuna 6 milyon 500 bin lira vererek İBB'nin parasını çarçur eden Ekrem İmamoğlu, tablo hakkında yapılacak sahte olup olmadığı soruşturmasına "Fıkra gibi bir durum' diyerek cevap verdi.

Yeniakit Publisher
2020-12-24 14:50:00 - 2020-12-24 15:08:25
Önce parayı çarçur et sonra da ecdat edebiyatı yap: İmamoğlu'ndan 'fıkra gibi' savunma

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, İtalyan ressam Gentile Bellini'nin yaptığı iddia edilen Fatih Sultan Mehmet Han'ın tablosuna 770 bin sterlin (6.5 milyon TL) ödeme yapmıştı. İBB Ak Parti meclis üyeleri tarafından; ecdad edebiyatı yaparak işbilmezliğinin üstünü örtmeye çalışan İmamoğlu'nun aldığı tablonun Bellini'ye ait olmadığı gündeme getirilmiş ve şu çağrı yapılmıştı:

"Bellini'nin atölyesinden çıktığı varsayılan tablo'nun sahte olduğu iddiası güçleniyor. Bu netleşirse, Sayın Başkan'a tavsiyemiz, o tablo için ödediği bedeli belediye kasasına iade etmesidir."

'Bizden cevaplar isteniyor, fıkra gibi bir durum'

Haliç Kongre Merkezi'nde açıklamalarda bulunan CHP'li İmamoğlu, tablonun sahte olup olmadığını ortaya çıkaracak soruşturma hakkında konuştu. Vatandaşın 6 milyon 500 bin lirasını çarçur eden İmamoğlu söz konusu soruşturmaya ilişkin, "Tablo sahte diye soruşturma başlatılmış. Bizden cevaplar isteniyor. Fıkra gibi bir durum." dedi.

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