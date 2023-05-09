Önce aynaya bak Emin Çölaşan! Bu nasıl bir utanmazlık böyle

Türkiye’ye son 20 yılda adeta çağ atlatan AK Parti, seçime sayılı saatler kala Emin Çölaşan’ın kâbusu olmaya devam ediyor…

Sabah kalkar kalkmaz, “Bugün AKP’ye hangi iftiraları atsam” diye düşündüğü her halinden belli olan Çölaşan, yılın 11 ayı Müslümanlara hakaret eden gazetesi Sözcü’nün, Ramazan ayında özel sayfa yaptığını unutup, iktidara “din sömrüsü yapıyor” çamurunu atmaya yeltendi.

Çölaşan, “Siz herkesi kendiniz gibi mi biliyorsunuz” dedirten yazısında özetle şu herzeleri yumurtladı:

“Sevgili okurlarım, kendisini iktidardan hiçbir zaman düşmeyeceğine inandırmış olan partilerin ve şahısların çok önemli bir özelliği vardır.

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Korku dağları bürüdüğünde feleklerini şaşırır, ne yapacaklarını ve ne diyeceklerini bilemez durumu düşerler.

Şimdi durum bizde de öyle.

Bir şahıs ve bir parti Türkiye'yi yıllardan beri inanılmaz biçimde yönetmekte.

Bu süreç içerisinde hiçbir önemli sorunu çözmeleri mümkün olmadı.

Milleti her açıdan boğdular.

Ama yine de milyonlarca oy verenleri var.

Peki bu nasıl oluyor?

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Her şeyden önce din ticareti ve din sömürüsü…

(…) “Göreceksin bak bunlar gitmez” endişesi tam bir şehir efsanesidir…

Kaybettikleri takdirde gitmeye elleri mahkumdur.

Başka çareleri yoktur.

Az kaldı, sakın ola ki kendimizi bu gibi safsatalara alet edip moral bozmayalım.”