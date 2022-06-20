Ön lisans KPSS başvuruları ne zaman başlayacak? 2022 Ön lisans KPSS sınavı ne zaman yapılacak?

Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri, Alan Bilgisi, ÖABT başvuruları, 24 Mayıs-6 Haziran 2022 tarihleri arasında tamamlandı. Ön lisans 2022 KPSS sınavına katılım sağlayacak adaylar ÖSYM 2022 KPSS önlisans başvuru tarihlerini merak ediyor. ÖSYM tarafından yapılacak olan Kamu Personeli Seçme Sınavı'nın (KPSS) Ön lisans sınavına girecek adaylar, başvurularını gerçekleştirdikten sonra KPSS önlisans sınavına girecekler. Peki, 2022 ön lisans KPSS başvuru ne zaman başlayacak? 2022 ön lisans KPSS sınavı ne zaman yapılacak? İşte Ön lisans 2022 KPSS sınavı ile ilgili merak edilenler...

2022 KPSS sınav tarihleri

Kamu Personel Seçme Sınavının (2022-KPSS Lisans) Genel Yetenek-Genel Kültür oturumu ile Eğitim Bilimleri oturumu 31 Temmuz 2022 tarihinde, Alan Bilgisi oturumları 06-07 Ağustos 2022 tarihlerinde, MEB öğretmen atamalarına katılacak öğretmen adayları için alanlarına bağlı olarak Öğretmenlik Alan Bilgisi oturumu (ÖABT) 14 Ağustos 2022 tarihinde, Diyanet İşleri Başkanlığında din hizmetlerinde görev almak isteyenlerin katılacakları Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi (DHBT), 27 Kasım 2022 tarihinde yapılacaktır. DHBT başvuruları ise 7-17 Ekim 2022 tarihleri arasında olacak.

2022 KPSS ön lisans başvuruları ne zaman yapılacak?

KPSS Önlisans oturumu 2 Ekim 2022 tarihinde gerçekleştirilecek. KPSS Önlisans başvuruları ise 3 Ağustos ile 15 Ağustos günleri arasında alınacak.

KPSS önlisans sonuçları ne zaman açkılanacak?

İki yılda bir gerçekleştirilen KPSS önlisans sınavına bu sene giren adaylar 2022 KPSS önlisans sonuçlarının açıklanacağı tarihi de merak ediyor. ÖSYM 2022 KPSS önlisans sınav sonuçları 27 Eylül 2022 tarihinde açıklanacak.

KPSS başvurusu nasıl yapılır?

Adaylar, başvurularını elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil uygulamasından yapabileceklerdir.

KPSS başvuru ücreti ne kadar 2022?

KPSS 2022 başvuru ücreti, ÖSYM tarafından yayımlanacak olan KPSS kılavuzu ile netlik kazandı. Buna göre, başvuru ücretleri şöyle oldu;

KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür Oturumu/Eğitim Bilimleri Oturumu (Her Bir Oturum İçin) : 115,00 TL

KPSS Alan Bilgisi Sınavları (Her Bir Oturum İçin) : 80,00 TL

ÖABT (Her Bir ÖABT Alanı İçin) : 115,00 TL

ÖSYM 2022 KPSS sınavları ne zaman?

*KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür ve Eğitim Bilimleri oturumları 31 Temmuz tarihinde gerçekleştirilecek.

* KPSS Alan Bilgisi sınavı 6-7 Ağustos tarihleri arasında yapılacak.

* KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) 14 Ağustos'ta uygulanacak.

* KPSS Önlisans 2 Ekim tarihinde yapılacak.

* KPSS Ortaöğretim 6 Kasım günü gerçekleştirilecek.

* KPSS DHBT 27 Kasım tarihinde uygulanacak.