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Gündem Ömer Çelik'ten Özgür Özel'in tehdit diline sert tokat: Bu rövanşist zihniyete asla geçit vermeyeceğiz
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Ömer Çelik'ten Özgür Özel'in tehdit diline sert tokat: Bu rövanşist zihniyete asla geçit vermeyeceğiz

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Ömer Çelik'ten Özgür Özel'in tehdit diline sert tokat: Bu rövanşist zihniyete asla geçit vermeyeceğiz

AK Parti Sözcüsü Çelik, mülki idare amirlerini ve devlet makamlarını açıkça tehdit eden Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel’e çok sert tepki gösterdi. Özgür Özel’in "Gün gelecek hesap verecekler" diyerek valileri ve kaymakamları hedef göstermesini şiddetle kınayan Çelik, "Bu rövanşist zihniyet kendi içindeki skandalları, yolsuzlukları ve parti içi krizleri devlete saldırarak örtemez. Kamu görevlilerimize parmak sallayan bu üsluba asla geçit vermeyeceğiz" dedi.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Yeni Parti Genel Başkanı Sayın Özgür Özel'in devletimizin makamlarını hedef alan tehdit dolu sözlerine sert tepki gösterdi. Özel’in takındığı üslubun demokrasi kültürüyle ve siyasi adapla hiçbir şekilde bağdaşmadığını vurgulayan Çelik, devlet organlarına saldıran rövanşist anlayışı şiddetle kınadıklarını ilan etti.

Çelik: "Sayın Özel'in devletimizin makamlarını hedef alan ve mülki idare amirlerimizi açıkça tehdit eden yakışıksız üslubunu şiddetle kınıyoruz. Kendisini siyaset adabına davet ediyoruz. "

"KENDİ YOLSUZLUKLARINIZIN VE SKANDALLARINIZIN HESABINI SORUN!"

Özel’in kendi siyasi başarısızlıklarını örtbas etmek amacıyla devlet amirlerini hedefe koyduğunu belirtip Yeni Parti yönetimine yüklenen Ömer Çelik, "Sayın Özel bu üslubu illa birilerine karşı kullanmak istiyorsa, kendi yönetimi altında yolsuzluklara, ahlaksızlıklara ve skandallara karışanlara dönük kullanmalıdır. Hedef gösterilen İstanbul Valimiz ve diğer idarecilerimiz hukukun üstünlüğü çerçevesinde partilerin değil, doğrudan milletin ve devletin hizmetindedir. Tehdit dilini siyaset tarzı yapan bu zehirli sabıkaya asla geçit vermeyeceğiz" ifadeleriyle tepkisini dile getirdi.

İşte Ömer Çelik'in paylaşımı:

“Yeni Parti Genel Başkanı Sayın Özgür Özel'in "siyaset adabı"yla çok ciddi sorunları var. Sayın Özel'in devletimizin makamlarını hedef alan ve mülki idare amirlerimizi açıkça tehdit eden yakışıksız üslubunu şiddetle kınıyoruz. Kendisini siyaset adabına davet ediyoruz. "Gün gelecek, hesap verecekler" diyerek devletin valisini, kaymakamını ve idari kadrolarını siyasi hesaplaşmaların hedefi haline getirmek; ne siyasi sorumlulukla, ne demokrasi kültürüyle bağdaşır. Sayın Özel, bu üslubu illa birilerine karşı kullanmak istiyorsa, kendi yönetimi altında yolsuzluklara, ahlaksızlıklara ve skandallara karışanlara dönük kullanmalıdır. Kendi yönetimi altında bu siyasi faciaları gerçekleştirenlere "hesap verecekler" demelidir. Sayın Özel, kendi siyasi başarısızlıklarını ve parti içi krizlerini, devlet organlarına ve yargı süreçlerine saldırarak örtemez. İstanbul Valimiz deneyimli ve dirayetli bir yöneticidir. Diğer hedef gösterilen yöneticilerimiz de hukuk düzeni içinde görevlerini yapmaktadır. Hepsi partilerin değil, milletin ve devletin hizmetindedir. Tehdit dilini siyaset tarzı haline getirenlerin aksine AK Parti; hukukun üstünlüğünü ve milli iradeyi her şeyin üstünde tutmaya devam edecektir. Kamu görevlilerimize parmak sallayarak tehdit savuran bu rövanşist zihniyet, Cumhuriyet tarihimizin en zehirli uygulamalarına imza atan bir sabıkaya sahiptir. Bu zihniyete asla geçit vermeyeceğiz. Milletimiz, bu tehdit dili ile devlete ve millete hizmet eden anlayış arasındaki farkı gayet iyi bilmektedir.”

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