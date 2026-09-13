Asker eğlencesinde kan aktı: Daha 17 yaşındaydı!
Konya'nın Beyşehir ilçesinde bir asker eğlencesinde 17 yaşındaki çocuk bacağından bıçaklanarak yaralandı.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Konya'nın Beyşehir ilçesinde bir asker eğlencesinde 17 yaşındaki çocuk bacağından bıçaklanarak yaralandı.
Olay, Konya'nın Bahçelievler Mahallesi'nde meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre, sokakta düzenlenen asker eğlencesi sırasında 17 yaşındaki E.E.A. henüz bilinmeyen bir sebeple bıçaklı saldırıya uğradı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bacağından bıçakla yaralandığı belirlenen E.E.A., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Beyşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
E.E.A.'nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, polis ekipleri olayın ardından kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.
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