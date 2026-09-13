  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Aralarında bir de gazeteci var! Eski MİT’çinin şüpheli ölümünde 15 yıl sonra deprem 3 yaşında hükümdar olmuştu: Bütün ülke yas tutuyor! Dünyanın en genç kralı, ardında büyük bir sır bırakarak son yolculuğuna uğurlandı Putin ile görüşmek isteyen Zelenskiy'e şok cevap! 80 bin bebek bezinden yol yapılar! Nedeni şaşırttı! Ahmet Hakan’dan olay iddia! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mansur Yavaş’ı AK Parti’ye mi davet etti? “Kem küm Sayın Cumhurbaşkanım” İtalya’nın göz bebeği Kayseri’de yetişiyor: 15 günde hazırlanıyor, tam 91 ülke kapısında kuyruk oluyor Türkiye’nin yeraltı servetiyle ilgili hiç hesapta olmayan gelişme! Dev altın ve gümüş madeni el değiştirdi Telefonda herkesin kullandığı o tuşu kaldırdılar!
Gündem
5
Yeniakit Publisher
Asker eğlencesinde kan aktı: Daha 17 yaşındaydı!

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Asker eğlencesinde kan aktı: Daha 17 yaşındaydı!

Konya'nın Beyşehir ilçesinde bir asker eğlencesinde 17 yaşındaki çocuk bacağından bıçaklanarak yaralandı.

#1
Foto - Asker eğlencesinde kan aktı: Daha 17 yaşındaydı!

Olay, Konya'nın Bahçelievler Mahallesi'nde meydana geldi.

#2
Foto - Asker eğlencesinde kan aktı: Daha 17 yaşındaydı!

Edinilen bilgiye göre, sokakta düzenlenen asker eğlencesi sırasında 17 yaşındaki E.E.A. henüz bilinmeyen bir sebeple bıçaklı saldırıya uğradı.

#3
Foto - Asker eğlencesinde kan aktı: Daha 17 yaşındaydı!

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bacağından bıçakla yaralandığı belirlenen E.E.A., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Beyşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

#4
Foto - Asker eğlencesinde kan aktı: Daha 17 yaşındaydı!

E.E.A.'nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, polis ekipleri olayın ardından kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Cuma namazında akıllara durgunluk veren olay! Camiye giren kadın cemaatin arasına karışmak istedi!
Gündem

Cuma namazında akıllara durgunluk veren olay! Camiye giren kadın cemaatin arasına karışmak istedi!

Samsun’un İlkadım ilçesindeki bir camide cuma namazı esnasında eşine az rastlanır hareketli anlar yaşandı. Vatandaşların farz ibadetini eda ..
Mısır tarlasından uyuşturucu çıktı
Yerel

Mısır tarlasından uyuşturucu çıktı

Kırıkkale'nin Balışeyh ilçesinde mısır tarlasına kenevir ektiği tespit edilen 3 şüpheli gözaltına alınırken, aramalarda 105 kök kenevir ile ..
Türk Deniz Kuvvetlerince Senegal’de ‘Gözetim Desteği’ uçuşu
Gündem

Türk Deniz Kuvvetlerince Senegal’de ‘Gözetim Desteği’ uçuşu

MSB'nin NSosyal hesabından yapılan paylaşımda, "Deniz Kuvvetleri Komutanlığı personelimiz tarafından, Karşılıklı işbirliği ve güven duygusu..
Aralarında Karar, Nefes, Oda TV ve Halk TV de var! Süleyman Çetinsaya cephesinden yalanlama
Gündem

Aralarında Karar, Nefes, Oda TV ve Halk TV de var! Süleyman Çetinsaya cephesinden yalanlama

İBB davasında ifade veren Süleyman Çetinsaya’ın sözlerini çarpıtan ve aralarında Nefe, Karar, Oda TV, Halk TV’nin de olduğu medya organların..
Polis memurlarına hakaret etmişti! Semih Varol gözaltına alındı
Gündem

Polis memurlarına hakaret etmişti! Semih Varol gözaltına alındı

Polis memurlarına yönelik sinkaflı ifadeler kullandığı belirlenen sosyal medya fenomeni Semih Varol hakkında 'kamu görevlisine görevinden do..
Suudi Arabistan'ın petrol damarına saldırı! Irak'tan İHA şüphesi
Gündem

Suudi Arabistan'ın petrol damarına saldırı! Irak'tan İHA şüphesi

Suudi Arabistan'ın dünya piyasalarına petrol sevkiyatında kritik rol oynayan boru hattı sistemindeki pompa istasyonları saldırının hedefi ol..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23