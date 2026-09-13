Battal Gazi’nin babası burada yatıyor! 2 bin 600 metrede ziyaretçi akınına uğruyor
Adıyaman'ın 2 bin 600 rakımlı Ulu Baba Dağı'nın zirvesinde yer alan ve efsanevi halk kahramanı Battal Gazi'nin babası Hüseyin Gazi'ye ait olduğu bilinen türbe, zorlu doğa şartlarına rağmen binlerce kişiyi ağırlıyor. Kış aylarında 3-4 metreyi bulan kar kalınlığı nedeniyle ulaşımın imkânsız hale geldiği bu sarp bölgede, kuzey yamaçlarındaki kar kütleleri ağustos ayına kadar erimeden kalıyor. Çevre illerden gelen binlerce vatandaş, yaz mevsiminin bu soğuk günlerinde zirveye tırmanarak hem dua ediyor hem de geleneksel adaklarını gerçekleştiriyor.