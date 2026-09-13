Battal Gazi’nin babası burada yatıyor! 2 bin 600 metrede ziyaretçi akınına uğruyor

Her yıl yaz aylarında başta Adıyaman, Malatya ve Gaziantep olmak üzere çevre illerden gelen vatandaşlar, Ulu Baba Dağı'nın zirvesindeki türbeyi ziyaret ediyor. Ziyaretçiler dua edip kurban keserken, geleneksel olarak lokma dağıtıyor. Türbeyi ziyaret eden Yusuf Coşkun, Hüseyin Gazi'nin Battal Gazi'nin babası olduğunu belirterek, "Battal Gazi'nin babası burada. Malatya'da savaş yapmış, gelmiş burada şehit düşmüş. Yüksek bir dağ, yazın geliyoruz. Millet geliyor, adaklar adıyor. Onun için yazın dışında buraya gelmek zor. Herkes geliyor, lokmasını yapıyor, gidiyor" dedi.