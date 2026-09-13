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Battal Gazi’nin babası burada yatıyor! 2 bin 600 metrede ziyaretçi akınına uğruyor

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Battal Gazi’nin babası burada yatıyor! 2 bin 600 metrede ziyaretçi akınına uğruyor

Adıyaman'ın 2 bin 600 rakımlı Ulu Baba Dağı'nın zirvesinde yer alan ve efsanevi halk kahramanı Battal Gazi'nin babası Hüseyin Gazi'ye ait olduğu bilinen türbe, zorlu doğa şartlarına rağmen binlerce kişiyi ağırlıyor. Kış aylarında 3-4 metreyi bulan kar kalınlığı nedeniyle ulaşımın imkânsız hale geldiği bu sarp bölgede, kuzey yamaçlarındaki kar kütleleri ağustos ayına kadar erimeden kalıyor. Çevre illerden gelen binlerce vatandaş, yaz mevsiminin bu soğuk günlerinde zirveye tırmanarak hem dua ediyor hem de geleneksel adaklarını gerçekleştiriyor.

#1
Foto - Battal Gazi’nin babası burada yatıyor! 2 bin 600 metrede ziyaretçi akınına uğruyor

Efsanevi halk kahramanı Battal Gazi'nin babası olarak bilinen Hüseyin Gazi'nin, 8. yüzyılda Emeviler döneminde Bizanslılara karşı yapılan seferler sırasında bölgeye geldiği ve avlandığı sırada düşman tarafından hileyle öldürüldüğü rivayet ediliyor. Hüseyin Gazi'nin öldürüldüğü yere defnedildiği ve bugün zirvede bulunan türbenin de bu nedenle ziyaret edildiği belirtiliyor.

#2
Foto - Battal Gazi’nin babası burada yatıyor! 2 bin 600 metrede ziyaretçi akınına uğruyor

Adıyaman'ın en yüksek üçüncü dağı olan Ulu Baba, yılın büyük bölümünde sert hava şartlarının etkisi altında kalıyor. Kış aylarında 3-4 metreyi bulan kar kalınlığı nedeniyle bölgeye ulaşım güçleşirken, dağın kuzey yamacında kar kütleleri yaz aylarında dahi uzun süre erimiyor. Bazı yıllarda kar örtüsünün Ağustos ayına kadar kaldığı bölgede, hava sıcaklıklarının düşük olması nedeniyle yaz mevsiminde bile soğuk hava etkili oluyor.

#3
Foto - Battal Gazi’nin babası burada yatıyor! 2 bin 600 metrede ziyaretçi akınına uğruyor

Her yıl yaz aylarında başta Adıyaman, Malatya ve Gaziantep olmak üzere çevre illerden gelen vatandaşlar, Ulu Baba Dağı'nın zirvesindeki türbeyi ziyaret ediyor. Ziyaretçiler dua edip kurban keserken, geleneksel olarak lokma dağıtıyor. Türbeyi ziyaret eden Yusuf Coşkun, Hüseyin Gazi'nin Battal Gazi'nin babası olduğunu belirterek, "Battal Gazi'nin babası burada. Malatya'da savaş yapmış, gelmiş burada şehit düşmüş. Yüksek bir dağ, yazın geliyoruz. Millet geliyor, adaklar adıyor. Onun için yazın dışında buraya gelmek zor. Herkes geliyor, lokmasını yapıyor, gidiyor" dedi.

#4
Foto - Battal Gazi’nin babası burada yatıyor! 2 bin 600 metrede ziyaretçi akınına uğruyor

Ziyaretçilerden Deniz Şahin ise Ulu Baba Dağı'nın 2 bin 600 rakıma sahip olduğunu ifade ederek, "Burası 2 bin 600 rakımdan oluşan Ulu Baba Dağı. Adıyaman'ın en yüksek dağlarından biri. Battal Gazi'nin babası, Malatya Serdarı Hüseyin Gazi'nin burada yattığını biliyoruz. Her sene muhakkak bu bölgede yaşayan herkes buraya geliyor" diye konuştu.

#5
Foto - Battal Gazi’nin babası burada yatıyor! 2 bin 600 metrede ziyaretçi akınına uğruyor

Bölgedeki zorlu hava şartlarına dikkat çeken Şahin, "Hava şartlarından dolayı yazın gelebiliyoruz. Buranın coğrafi şartlarından dolayı yazın bile çok soğuk oluyor. Kışın 3-4 metreyi bulan kar var burada. Çok yüksek miktarda kar oluşuyor. Kuzey tarafı olduğu için Ağustos'un ortalarına kadar burada kar bulabiliyoruz" ifadelerini kullandı.

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