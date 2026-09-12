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Gündem Körfez’de İran’a karşı dikkat çeken karar! Bahreyn resti çekti: Aynı masaya oturmayacağız
Gündem

Körfez’de İran’a karşı dikkat çeken karar! Bahreyn resti çekti: Aynı masaya oturmayacağız

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Körfez’de İran’a karşı dikkat çeken karar! Bahreyn resti çekti: Aynı masaya oturmayacağız

Bahreyn yönetimi, İran ile diplomatik ilişkiler normale dönene kadar Tahran’ın bulunduğu hiçbir ortak toplantıya katılmayacağını resmen açıkladı. Manama yönetimi, ülkesindeki amonyak tankının hedef alınmasına da dikkat çekerek saldırının “kapsamlı bir felakete” dönüşebileceğini bildirdi.

Orta Doğu’daki savaşın ardından Körfez ülkeleri ile İran arasındaki diplomatik trafik yakından takip edilirken Bahreyn’den dikkat çeken bir karar geldi.

Bahreyn Dışişleri Bakanlığı, İran’ın katılacağı ortak toplantılara ilişkin ülkenin bundan sonraki tutumunu açıkladı.

Karara göre Manama yönetimi, İran ile diplomatik ilişkiler normale dönene kadar Tahran’ın temsil edildiği hiçbir ortak toplantıda yer almayacak.

Muskat’taki toplantıya katılmayacak

Açıklama, 14 Eylül’de Umman’ın başkenti Muskat’ta gerçekleştirilmesi planlanan toplantıya ilişkin haberlerin ardından geldi.

İran ile Körfez ülkelerinin dışişleri bakanlarının katılması beklenen görüşmede Hürmüz Boğazı’ndaki durumun ele alınması planlanıyor.

Bahreyn yönetimi ise İran’ın masada bulunması nedeniyle söz konusu görüşmeye katılmayacağını bildirdi.

Manama’nın bu tutumunun daha önce resmi kanallardan Umman yönetimine iletildiği belirtilirken, kararın Muskat’ın bölgede diyalog sağlanmasına yönelik girişimlerine karşı olmadığı vurgulandı.

Bahreyn Dışişleri Bakanlığı açıklamasında, Umman’ın anlaşmazlıkların diyalog yoluyla çözülmesine yönelik girişimlerinin takdir edildiği belirtildi.

“Diyalog gerçeklerin görmezden gelinmesiyle kurulamaz”

Bahreyn yönetimi kararına gerekçe olarak ülkede meydana gelen saldırıları gösterdi.

Açıklamada, “Diyalog, gerçeklerin göz ardı edilmesi üzerine kurulamaz.” ifadelerine yer verilirken, Bahreyn’de altyapı ve sivil tesislerin saldırılardan zarar gördüğü hatırlatıldı.

Özellikle bir amonyak tankının hedef alınmasının çok daha ağır sonuçlara neden olabileceğine dikkat çekildi.

“Kapsamlı bir felakete yol açabilirdi”

Bahreyn Dışişleri Bakanlığı, amonyak tankına yönelik saldırının “kapsamlı bir felakete yol açma ihtimali” taşıdığını bildirdi.

Suudi Arabistan’daki Doğu-Batı Petrol Boru Hattı’nın da dün hedef alınmasına dikkat çekilen açıklamada, sivil ve ekonomik altyapıya yönelik tehlikenin sona ermediği kaydedildi.

Bölgesel güvenlik ve istikrarın saldırıların görmezden gelinmesiyle sağlanamayacağını belirten Bahreyn yönetimi, “iyi komşuluk” anlayışının siyasi bir jestten ziyade hukuki yükümlülük olarak görülmesi gerektiğini ifade etti.

Hürmüz için yeni güvenli rota masada

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi ise bugün yaptığı açıklamada, pazartesi günü Umman’da Hürmüz Boğazı için geçici yeni bir güvenli rotanın belirlenmesi amacıyla toplantı gerçekleştirileceğini açıklamıştı.

İran, ABD’nin saldırılarına karşılık Körfez ülkelerinde bulunan Amerikan askeri üslerini füze ve İHA’larla hedef almıştı. Saldırılar sırasında Bahreyn dahil bazı Körfez ülkelerindeki sivil ve ekonomik tesislerde de hasar meydana gelmişti.

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