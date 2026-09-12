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Gündem Sığ beyinli bedbaht sözde bilim adamları! Türkiye'nin PISA'daki başarısını çekemediler
Gündem

Sığ beyinli bedbaht sözde bilim adamları! Türkiye'nin PISA'daki başarısını çekemediler

Yeniakit Publisher
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Sığ beyinli bedbaht sözde bilim adamları! Türkiye'nin PISA'daki başarısını çekemediler

Türkiye'nin PISA'daki başarısını çekemeyen fondaşlara tepki gösteren Necmettin Erbakan Üniversitesi'nden Prof. Dr. Ali Alaş, "Ülkemiz insanlarının başarılı olmasından bu kadar rahatsız olan sığ beyinli bu bedbaht sözde bilim adamlarını kınıyorum." ifadelerini kullandı.

Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı’nın (OECD) 91 ülkenin katılımıyla üç yılda bir gerçekleştirdiği PISA’nın 2025 sonuçları yayımlandı. Türkiye genelinde 12 bölge ve 56 ildeki 203 okuldan seçilen 7 bin 702 öğrencinin katıldığı bilgisayar tabanlı araştırmada; fen bilimleri, matematik ve okuma becerileri alanları değerlendirildi.

Milli Eğitim Bakanlığı’nın yayımladığı rapora göre; Türkiye, fen bilimlerinde 18, okuma becerilerinde 16 ve matematikte 9 puanlık artış göstererek 38 OECD üyesi arasında son dönemde üç alanda da puanını en fazla artıran ülke oldu. Türkiye bu sonuçlarla genel ülke sıralamasında fen bilimlerinde 15, okuma becerilerinde 18, matematikte ise 11 basamak yükseldi.

 

Sıralamalardaki ve puanlardaki artış fondaşları hoplattı.

Prof. Dr. Erhan Erkut, seçilen öğrencilere PISA’ya özgü hazırlık verilmesinin sınavın temel amacıyla bağdaşmadığını iddia ederken eski MEB Daire Başkanı Dr. Kadir Çetin ise, 2018'den bu yana sınava özel hazırlık yapıldığını, çalışmaların 2025'te zirveye ulaştığını söyleyerek, PİSA sonuçlarının 'organik' olmadığı şeklinde laf salatası yaptı.

 

"Sığ beyinli bu bedbaht sözde bilim adamlarını kınıyorum"

Necmettin Erbakan Üniversitesi'nden Prof. Dr. Ali Alaş, Türkiye'nin başarısından rahatsızlık duyan isimlere tokat niteliğinde ifadelerle tepki gösterdi.

"Belli bir alt yapısı olmayan bir öğrenci kısa hazırlık ile başarılı olması mümkün değildir" Alaş "Bazı kesimler PİSA sonuçlarından ülkemizin elde ettiği başarıdan çok rahatsız olmuş belli ki. Bugün gazetelere verdikleri beyanatlar ile öğrencilerin PISA sınavları için hazırlık yaptıklarını ifade ediyorlar. Üstelik te bunlardan bir tanesi MEB yönetimi değerlendirme ve geliştirme daire başkanı olarak görev yapmış bir profesör. Hazırlık yapmadan sınava girilmeyeceğini kendileri de bal gibi biliyorlar. Ülkemiz insanlarının başarılı olmasından bu kadar rahatsız olan sığ beyinli bu bedbaht sözde bilim adamlarını kınıyorum." ifadelerini kullandı.

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