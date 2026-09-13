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Yaşam
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100 yılda bir kez doktora gitti: Uzun yaşamın sırrını açıkladı!

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100 yılda bir kez doktora gitti: Uzun yaşamın sırrını açıkladı!

Yozgat'ın Yerköy ilçesinde yaşayan 100 yaşındaki Ali Gül, 100 yılı geride bırakırken, sağlıklı yaşamın sırrını açıkladı.

#1
Foto - 100 yılda bir kez doktora gitti: Uzun yaşamın sırrını açıkladı!

İlçe merkezinde hayatını sürdüren 1926 doğumlu Ali Gül, 100'üncü yaşını geride bıraktı. İlerlemiş yaşına rağmen sağlığını koruyan Gül, uzun ve sağlıklı yaşamının sırrını beslenme alışkanlıklarına bağladı. Hayatı boyunca her şeyin en iyisini yediğini ve giydiğini belirten asırlık çınar, bilhassa sofrasından yoğurdu hiç eksik etmediğini ifade etti.

#2
Foto - 100 yılda bir kez doktora gitti: Uzun yaşamın sırrını açıkladı!

"4 TANE EVLADIM VAR, BİRİ KAPIYI AÇMIYOR" Evinin terasını çiçeklerle ve çeşitli süslemelerle donatan Gül, kendisine çeşitli uğraşlar bulduğunu söyledi. Gül, "Terasta üzüm yetiştiriyorum. Gelen komşulara bol bol üzüm keser veririm. Kimseyi üzümsüz salmıyorum. Herkese bir tabak yesin diye kesiyorum" dedi.

#3
Foto - 100 yılda bir kez doktora gitti: Uzun yaşamın sırrını açıkladı!

100 yaşına girdiğini ifade eden Gül, "Bugüne kadar kimsenin hakkını hukukunu yemedim. Hep doğru çalıştım. Çiçekleri çok severim. Oturduğum yer hep çiçek. Bir çiçek için Yozgat'a giderim. 4 tane evladım var, biri kapıyı açmıyor. Sebebi ne acaba? Ben onları kimseye muhtaç etmedim. Elden iyi yediler, giydiler" cümlelerini kullandı.

#4
Foto - 100 yılda bir kez doktora gitti: Uzun yaşamın sırrını açıkladı!

"HİÇ DOKTOR GÖRMEDİM, DOKTORA GİTMEDİM" Gün içinde yaptıklarını anlatan Ali Gül, "Sabahleyin erken kalkarım. Abdestimi alırım, namazımı kılarım. Yeme içmeme dikkat ederim. En iyi yemeklerden yerim. Yoğurtsuz yemek yemem. Parayı hiç esirgemem. Ben kazandım ben yiyorum. Çocuklarımın bir kuruşu nasip olmadı bana. Hiç doktor görmedim, doktora gitmedim. Ömrümde bir sefer kalçam kırıldı gittim. Canım ne isterse hemen bulurum, cebimden parayı esirgemem. Haftada bir çamaşır yıkarım, hazırlarım, tertemiz giyerim gezerim. Hayır hasenatımı yaparım. Çocuk yuvasına, Mehmetçiğe para veririm" şeklinde konuştu.

#5
Foto - 100 yılda bir kez doktora gitti: Uzun yaşamın sırrını açıkladı!

"HİÇ DOKTOR GÖRMEDİM, DOKTORA GİTMEDİM" Gün içinde yaptıklarını anlatan Ali Gül, "Sabahleyin erken kalkarım. Abdestimi alırım, namazımı kılarım. Yeme içmeme dikkat ederim. En iyi yemeklerden yerim. Yoğurtsuz yemek yemem. Parayı hiç esirgemem. Ben kazandım ben yiyorum. Çocuklarımın bir kuruşu nasip olmadı bana. Hiç doktor görmedim, doktora gitmedim. Ömrümde bir sefer kalçam kırıldı gittim. Canım ne isterse hemen bulurum, cebimden parayı esirgemem. Haftada bir çamaşır yıkarım, hazırlarım, tertemiz giyerim gezerim. Hayır hasenatımı yaparım. Çocuk yuvasına, Mehmetçiğe para veririm" şeklinde konuştu.

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