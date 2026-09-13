100 yılda bir kez doktora gitti: Uzun yaşamın sırrını açıkladı!

100 yaşına girdiğini ifade eden Gül, "Bugüne kadar kimsenin hakkını hukukunu yemedim. Hep doğru çalıştım. Çiçekleri çok severim. Oturduğum yer hep çiçek. Bir çiçek için Yozgat'a giderim. 4 tane evladım var, biri kapıyı açmıyor. Sebebi ne acaba? Ben onları kimseye muhtaç etmedim. Elden iyi yediler, giydiler" cümlelerini kullandı.