Avrupa’da akaryakıt şoku! Dizelde artış yüzde 33’ü buldu

Orta Doğu’da devam eden savaşın küresel enerji piyasalarında oluşturduğu belirsizlik Avrupa’yı da vurdu. Petrol arzının sekteye uğrayabileceği endişesi fiyatları yukarı taşırken, Avrupa Birliği genelinde benzin ve dizelin litre fiyatlarında dikkat çekici artışlar kaydedildi.

Avrupa Komisyonunun haftalık petrol bültenindeki verilere göre, AB ülkelerinde vergiler dahil Euro-süper 95 benzinin ortalama litre fiyatı 23 Şubat’ta 1,64 avro seviyesindeydi. 7 Eylül itibarıyla bu rakam 2,04 avroya çıktı. Böylece benzindeki artış yaklaşık yüzde 24 olarak gerçekleşti.

Dizelde zam çok daha sert oldu

Avrupalı sürücüler açısından asıl büyük artış ise dizelde yaşandı. 23 Şubat’ta litre başına ortalama 1,59 avro olan dizel, 7 Eylül’de 2,11 avroya kadar yükseldi.

Bu rakamlarla dizelin litre fiyatındaki artış yaklaşık yüzde 33’ü buldu. Dizel piyasasında arzın daha da sıkılaşması, fiyatların benzine kıyasla daha hızlı yükselmesinde etkili oldu.

Orta Doğu’daki savaş petrol piyasasını sarstı

Akaryakıttaki sert yükselişin arkasında Orta Doğu’da şiddetlenen çatışmalar bulunuyor. Savaşın petrol üretim tesisleri ve enerji altyapısına sıçrayabileceği endişesinin yanı sıra, dünya enerji ticaretinin kritik geçiş noktalarından Hürmüz Boğazı’ndaki sevkiyatlara ilişkin belirsizlik de piyasaların üzerindeki baskıyı artırdı.

Petrol arzının kesintiye uğrayabileceğine yönelik kaygılar Brent petrol fiyatlarında hızlı yükselişe yol açtı. Eylül ayında Brent petrolün varil fiyatının 100 doların üzerine çıkmasıyla Avrupa’daki akaryakıt fiyatları da yukarı yönlü hareketini sürdürdü.

Avrupa’da enerji maliyeti yeniden gündemin ilk sıralarında

Benzin ve özellikle dizelde görülen artış, Avrupa ekonomileri açısından enerji maliyetlerini yeniden önemli bir gündem maddesi haline getirdi. Savaşın seyri ve küresel petrol arzındaki gelişmelerin önümüzdeki dönemde pompa fiyatlarının yönü üzerinde belirleyici olması bekleniyor.