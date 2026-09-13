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Kayseri sanayisinde korkutan alevler! Avize imalathanesinin çatısı cayır cayır yandı!

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Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Kayseri sanayisinde korkutan alevler! Avize imalathanesinin çatısı cayır cayır yandı!

Kayseri’nin Kocasinan ilçesinde akşam saatlerinde sanayi esnafını sokağa döken korkunç bir yangın meydana geldi.

#1
Foto - Kayseri sanayisinde korkutan alevler! Avize imalathanesinin çatısı cayır cayır yandı!

Sanayi Mahallesi Osman Kavuncu Bulvarı üzerinde faaliyet gösteren bir avize imalathanesinin çatı bölümünde henüz belirlenemeyen bir sebeple aniden alevler yükseldi.

#2
Foto - Kayseri sanayisinde korkutan alevler! Avize imalathanesinin çatısı cayır cayır yandı!

Çatıdan yukarılara doğru tırmanan yoğun duman ve alevleri gören çevredeki vatandaşlar ile iş yeri çalışanları durumu vakit kaybetmeksizin güvenlik güçlerine ve itfaiye ekiplerine bildirdi.

#3
Foto - Kayseri sanayisinde korkutan alevler! Avize imalathanesinin çatısı cayır cayır yandı!

Kısa sürede olay yerine intikal eden emniyet güçleri bulvar üzerinde ve çevrede geniş güvenlik önlemleri alarak olası bir facianın önüne geçti. İtfaiye erlerinin alevlere anında ve kararlı müdahalesi sayesinde yangın diğer iş yerlerine ve imalathanenin alt katlarına sıçramadan kontrol altına alınarak söndürüldü.

#4
Foto - Kayseri sanayisinde korkutan alevler! Avize imalathanesinin çatısı cayır cayır yandı!

Şans eseri yaralanan ya da can kaybının yaşanmadığı yangında binanın çatısı küle dönerek ağır maddi hasar alırken; emniyet güçleri yangının kesin çıkış sebebini belirlemek üzere geniş çaplı tahkikat başlattı.

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