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Gündem Müslümanlara alçak saldırı: Cuma namazında domuz başlı provokasyon!
Gündem

Müslümanlara alçak saldırı: Cuma namazında domuz başlı provokasyon!

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AA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

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Litvanya’nın Kaunas kentinde bir grup motosikletli, cuma namazı sırasında cami önünde domuz başı göstererek provokasyon yaptı.

Litvanya basınındaki haberlere göre, Kaunas Camisi'nde dün cuma namazı kılanlar, "Litvanya" sloganları atan ve gürültü çıkaran yaklaşık 100 motosikletli tarafından rahatsız edildi.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, namaz sırasında domuz başı gösterilerek provokasyonda bulunulduğu görüldü.

Kas vyksta Kaune yerel haber sitesine konuşan bir kadın, insanların camiye ibadet etmek için geldiğini belirterek, durumun "şok edici" olduğunu söyledi.

Cami önünde takviye polis ekipleri görev yaparken, gruplar arasında herhangi bir olay kaydedilmedi.

Kaunas Bölge Polisi Sözcüsü Odeta Vaitkeviciene, BNS haber ajansına yaptığı açıklamada, toplantıların ve diğer etkinliklerin düzenlenmesine ilişkin kuralların ihlal edilmesi nedeniyle idari işlem başlatıldığını bildirdi. Bu ihlal nedeniyle 30 ila 150 avro arasında idari para cezası verilebiliyor.

Motosikletli grup, eylemi neden gerçekleştirdiklerine ilişkin açıklama yapmadı.

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Yorumlar

Koray

Nüfusu kasaba kadar olan ülkenin yaptığına bakın hele, elbet güne gelecek bunların hesabı sorulacak, o gün kaçacak delik arayacaksınız inşallah

Ğavis

Mınımın gavurları
TÜM YORUMLARA GİT ( 1 )
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