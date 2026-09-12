Zülfü Livaneli'den Özgür Özel'in Yeni Parti'sine 'Yiğidim Aslanım' yasağı: Artık çalmamalarını rica ettim
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Fondaş çalgıcıların başını çeken Zülfü Livaneli, "Yiğidim Aslanım" eserinin Özgür Özel tarafından kurulan Yeni Parti mitinglerinde çalınmaması için talepte bulunduğunu söyledi.
Zülfü Livaneli, 'Yiğidim Aslanım' adlı eserinin Yeni Parti mitinglerinde kullanılmasına ilişkin açıklama yaptı. Livaneli, şarkının mitinglerdeki kullanımının durdurulmasını istediğini duyurdu.
Bir sosyal medya kullanıcısının, söz konusu eserin Yeni Parti etkinliklerinde çalınmasının muhalif enerjiyi düşürdüğünü savunarak eserin kullanılmaması yönünde yaptığı çağrı üzerine Livaneli, şu ifadeleri kullandı:
"Aynı gerekçelerle ben de artık çalmamalarını rica ettim."