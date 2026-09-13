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Süper bakteri alarmı! 48 çocukta aynı anda görüldü!

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Süper bakteri alarmı! 48 çocukta aynı anda görüldü!

İrlanda’da düzenlenen bir açık hava etkinliğinde şişme oyun şatolarında saatlerce vakit geçiren 48 çocuk ve genç, antibiyotiklere dirençli MRSA bakterisi nedeniyle hastalandı. Vücutlarında iltihaplı yaralar ve kabarcıklar oluşan çocuklardan 15’inin hastaneye kaldırıldığı bildirildi. Tıp dergisi Eurosurveillance’da yayımlanan raporda, etkinlik kapsamında kurulan şişme oyun alanlarında vakit geçiren çocuk ve gençler arasında ilaca dirençli MRSA enfeksiyonunun yayıldığı ortaya konuldu. Olay, açık hava organizasyonlarında hijyen ve güvenlik önlemlerinin önemini bir kez daha gündeme getirdi.

#1
Foto - Süper bakteri alarmı! 48 çocukta aynı anda görüldü!

Açıklanan verilere göre salgın, İrlanda'nın doğusunda düzenlenen ve yaklaşık 120 kişinin katıldığı bir sosyal buluşmada patlak verdi. Aralarında barbekü, şeker tezgâhları ve üç farklı şişme oyun şatosunun bulunduğu etkinlikte, yaşları 5 ile 16 arasında değişen onlarca çocuk saatlerce fiziksel temasa dayalı oyunlar oynadı. Vakaların tamamına yakınının etkinlik alanındaki şişme şatolarda en az 4 saat geçirdiği ve çocukların oyun esnasında sürtünmeye bağlı küçük sıyrıklar veya çizikler yaşadığı bildirildi.

#2
Foto - Süper bakteri alarmı! 48 çocukta aynı anda görüldü!

Katılımcılardan 48 çocuk ve gençte kısa süre içerisinde hastalık belirtileri baş gösterdi. Hastalanan 34 çocukta semptomlar ilk 48 saat içinde, bazılarında ise henüz 24 saat geçmeden ortaya çıktı.

#3
Foto - Süper bakteri alarmı! 48 çocukta aynı anda görüldü!

Çocukların bacaklarında, uyluk bölgelerinde ve vücutlarının çeşitli yerlerinde kızarıklıklar, su kabarcıkları, iltihaplı çıbanlar ve ağrılı apseler oluştu. Bazı çocuklarda yüksek ateş, mide bulantısı ve kusma da görüldü.

#4
Foto - Süper bakteri alarmı! 48 çocukta aynı anda görüldü!

Tıbbi incelemelerde salgına yol açan etkenin, yaygın antibiyotiklere karşı dirençli bir staf bakterisi türü olan MRSA (Metisiline Dirençli Staphylococcus Aureus) olduğu belirlendi.

#5
Foto - Süper bakteri alarmı! 48 çocukta aynı anda görüldü!

Bakterinin ayrıca cilt ve yumuşak doku enfeksiyonlarını ağırlaştıran toksik bir suş (PVL) taşıdığı ve İrlanda'da oldukça nadir görüldüğü kaydedildi. Salgın nedeniyle 33 çocuk aile hekimleri ve klinikler tarafından tedavi edilirken, durumu ağırlaşan 15 çocuk hastanelerin acil servislerine sevk edildi.

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