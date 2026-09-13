Süper bakteri alarmı! 48 çocukta aynı anda görüldü!

Açıklanan verilere göre salgın, İrlanda'nın doğusunda düzenlenen ve yaklaşık 120 kişinin katıldığı bir sosyal buluşmada patlak verdi. Aralarında barbekü, şeker tezgâhları ve üç farklı şişme oyun şatosunun bulunduğu etkinlikte, yaşları 5 ile 16 arasında değişen onlarca çocuk saatlerce fiziksel temasa dayalı oyunlar oynadı. Vakaların tamamına yakınının etkinlik alanındaki şişme şatolarda en az 4 saat geçirdiği ve çocukların oyun esnasında sürtünmeye bağlı küçük sıyrıklar veya çizikler yaşadığı bildirildi.