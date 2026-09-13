Süper bakteri alarmı! 48 çocukta aynı anda görüldü!
İrlanda’da düzenlenen bir açık hava etkinliğinde şişme oyun şatolarında saatlerce vakit geçiren 48 çocuk ve genç, antibiyotiklere dirençli MRSA bakterisi nedeniyle hastalandı. Vücutlarında iltihaplı yaralar ve kabarcıklar oluşan çocuklardan 15’inin hastaneye kaldırıldığı bildirildi. Tıp dergisi Eurosurveillance’da yayımlanan raporda, etkinlik kapsamında kurulan şişme oyun alanlarında vakit geçiren çocuk ve gençler arasında ilaca dirençli MRSA enfeksiyonunun yayıldığı ortaya konuldu. Olay, açık hava organizasyonlarında hijyen ve güvenlik önlemlerinin önemini bir kez daha gündeme getirdi.