Suudi Arabistan'ın petrol damarına saldırı! Irak'tan İHA şüphesi

Orta Doğu'da devam eden savaş enerji hatlarına yönelik tehdidi büyütürken bu kez Suudi Arabistan'ın kritik petrol altyapısı vuruldu.

Ülkenin önemli petrol ihracat güzergâhlarından birindeki boru hattı sistemine perşembe günü saldırı düzenlendi. Saldırının doğrudan boru hattından ziyade sistemin çalışmasını sağlayan pompa istasyonlarını hedef aldığı bildirildi.

POMPA İSTASYONLARINDAN DUMANLAR YÜKSELDİ

ABD'li iki yetkiliye dayandırılan bilgilere göre saldırının ardından bazı pompa istasyonlarında yangın çıktı.

Cuma günü kaydedilen uydu görüntülerinde istasyonlardan birinde geniş çaplı yangın hasarı görüldü. Bir gün önce alınan başka bir uydu görüntüsünde ise farklı bir pompa istasyonundan yoğun siyah duman yükseldiği tespit edildi.

Boru hattının doğrudan zarar görüp görmediği ise henüz kesinlik kazanmadı. Hasarın giderilmesi ve sistemin tamamen faaliyete geçirilmesinin ne kadar süreceğine ilişkin de açıklama yapılmadı.

IRAK'TAN GELEN İHA'LAR MI VURDU?

Saldırının nasıl gerçekleştirildiğine ilişkin dikkat çeken ilk değerlendirme ABD'li yetkililerden geldi.

Yetkililerden biri, petrol altyapısının Irak'tan gönderildiği değerlendirilen insansız hava araçlarıyla hedef alınmış olabileceğini aktardı. Olayın ardından ABD tarafından istihbarat çalışması başlatıldığı belirtildi.

Ancak saldırıyı gerçekleştiren grup henüz belirlenmiş değil.

İran'la bağlantılı Iraklı silahlı grupların geçmişte Suudi Arabistan'a İHA saldırıları gerçekleştirmiş olması nedeniyle gözler yeniden Irak'a çevrildi.

FDD İran Programı Kıdemli Direktörü Behnam Ben Taleblu da CNN International'a yaptığı değerlendirmede bu grupların saldırının arkasında bulunabileceği ihtimali üzerinde durdu. Bu değerlendirme henüz resmi makamlar tarafından doğrulanmadı.

ENERJİ HATLARI İÇİN ALARM

Saldırı, İran savaşının sürdüğü bir dönemde gerçekleşmesi nedeniyle Suudi Arabistan'ın petrol üretim ve ihracat altyapısının güvenliğini yeniden gündemin merkezine taşıdı.

Bundan birkaç gün önce İran yanlısı bir silahlı grubun Yemen'deki stratejik bir Kızıldeniz liman kentini ele geçirdiğinin bildirilmesi de bölgedeki enerji taşımacılığına yönelik endişeleri artırmıştı.

Böylece Hürmüz Boğazı ve Kızıldeniz'deki risklerin ardından Suudi Arabistan'ın kara üzerindeki petrol taşıma altyapısının da hedef haline gelmesi enerji piyasaları açısından yeni bir risk başlığı oluşturdu.

PETROL 100 DOLARI AŞTI

Orta Doğu'daki savaş ve enerji arzına ilişkin endişeler petrol piyasalarında sert fiyat hareketlerine neden oluyor.

Hafta içerisinde petrolün varil fiyatı 100 doların üzerine çıkarken, Suudi Arabistan'daki son saldırı küresel petrol arzının güvenliğine ilişkin endişeleri daha da artırdı.

Suudi Arabistan yönetimi ile devlet petrol şirketi Saudi Aramco saldırıya ilişkin açıklama taleplerine yanıt vermedi. ABD Dışişleri Bakanlığı ve Beyaz Saray'dan da konuya ilişkin açıklama gelmezken CENTCOM olay hakkında yorum yapmadı.