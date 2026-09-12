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Gündem Kara Haydar’ın eşi gözaltına alındı
Gündem

Kara Haydar’ın eşi gözaltına alındı

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Kara Haydar’ın eşi gözaltına alındı

Vanlı Kara Haydar" olarak bilinen ve sosyal medyadaki paylaşımların ardından tutuklanan Mehmet Fatih Tançalan'ın eşi Çağla Öz Tançalan İstanbul'da yakayı ele verdi.

Van Cumhuriyet Başsavcılığınca, Mehmet Fatih Tançalan hakkında sosyal medya platformlarında yapılan paylaşımlarla bağlantılı olarak "suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama" suçundan başlatılan soruşturma sürüyor.

Soruşturma kapsamında hakkında gözaltı kararı verilen Tançalan'ın eşi Çağla Öz Tançalan, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındı.

Tançalan, işlemleri için emniyete götürüldü.

 

Ne olmuştu?

Soruşturma kapsamında, Van İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, Mehmet Fatih Tançalan'ı Van'ın Muradiye ilçesindeki evinde 8 Eylül'de gözaltına almıştı.

Emniyete götürülen Tançalan'ın sosyal medyaya yansıyan görüntüleri ile düğününde takıldığı belirtilen yüksek miktardaki altınlara ilişkin de mali araştırma süreci başlatılmış, Mali Suçları Araştırma Kurulundan (MASAK) inceleme talep edilmişti.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe "suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama" suçundan tutuklanmıştı.

Tançalan'ın düğününde eşi Çağla Öz Tançalan'a takılan ziynet eşyaları ve paralar bugün Muradiye'de bir ev ve eklentisinde yapılan aramada ele geçirilmiş, evin sahibi gözaltına alınmıştı.

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