Ömer Çelik istismara karşı uyardı: Türkiye hiç kimsenin göçmen kampı değildir!

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Türkiye ölümden kaçan insanlara kucak açar. Onun dışında bunun istismar edilmesine müsaade etmeyiz. Türkiye kimsenin göçmen kampı değildir. Birileri bu coğrafyaları toplama kampı gibi düşünmesin. Ben göçmenim diyerek milletimize saygısızlık yapana müsaade edemeyiz" dedi.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, AK Parti MYK'sı sonrası açıklamada bulundu.

Mültecilere yönelik konuşan Çelik, "Orada kimse açıklama yaparken saygısızlık noktasına gelen bir açıklama yapmamalıdır. Türkiye ölümden kaçan insanlara kucak açar. Onun dışında bunun istismar edilmesine müsaade etmeyiz. Türkiye kimsenin göçmen kampı değildir. Birileri bu coğrafyaları toplama kampı gibi düşünmesin Göç dalgası olmasın diye Suriye içinde güvenli bölge için Cumhurbaşkanımız öneride bulunmuştu. Bu projeye destek verilseydi. Güvenli ve uçuşa yasak bölge olacaktı, bu insanlar yerini terk etmeyecekti.

"Türkiye bundan fazla göç yükünü kaldıracak durumda değildir"

Orada tabi ki ölümden kaçanlara tarih boyunca olduğu gibi kucak açtık. Birilerin istismar etmesine de müsaade etmeyiz. Burada ölümden kaçana sahip çıkmamak ahlaki olmaz. Birilerinin zannettiği gibi burasını göçmen kampı gibi değerlendirme kabul etmeyeceğimiz bir durumdur. Türkiye bundan fazla göç yükünü kaldıracak durumda değildir. Bu birilerinin dediği gibi para meselesi de değildir. Bu insanlara karşı faşizan dil kullanılması da bize yakışmaz. Ne bu faşizan dile, ne de 'ben göçmenim' diyerek milletimize saygısızlık yapana müsaade ederiz.

"Milletimize saygısızlık yapana müsaade edemeyiz"

Türkiye’nin sınırları hakimiyeti yüksektir. İçişleri Bakanlığı'mızın yaptığı çalışmalar çok yüksek standartta çalışmalardır. İki taraflı istismara müsaade etmeyeceğimiz bir tablo söz konusudur. 'Ben göçmenim' diyerek milletimize saygısızlık yapana müsaade edemeyiz" şeklinde konuştu.

Ne olmuştu?

Kendini gazeteci olarak tanıtarak sosyal medya ve Youtube'da videolar çeken Sunatullah Saadat isimli bir Afganın, Türk kadınlarına ve son dönemde mültecilerle ilgili çıkışlarıyla gündeme oturan Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'a ağır hakaretler ettiği video büyük tepki çekti.

Paylaştığı videoda Türklere yönelik "Göğüslerini göstererek para kazanan sizin gençleriniz değil mi? Google'a yaz, ne çıkıyor? Çıplak kadınlar çıkıyor. Sizin ülkenizi kültürle bozmuşlar" ifadelerini kullanan ve Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'a da ağır hakaretlerde bulunan Saadat, sosyal medya üzerinden ağır eleştirilerin hedefi oldu.