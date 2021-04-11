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Spor O.Marsilya, beraberlikle yetindi
Spor

O.Marsilya, beraberlikle yetindi

Montpellier ile Marsilya, Ligue 1'de 32. haftada karşılaştı. 6 gollü maçta kazanan çıkmadı.

Yeniakit Publisher
2021-04-11 05:59:00 -
O.Marsilya, beraberlikle yetindi

Montpellier, maça golle başladı. 1. dakikada Andy Delort takımını öne geçirdi. Marsilya, 43. dakikada Arkadiusz Milik ve 45+2. dakikada Pape Gueye ile 2-1 öne geçti.

Montpellier, 47'de Gaetan Laborde ile maça eşitlik getirdi. Marsilya, 71. dakikada Lucas Perrin ile 3-2 öne geçti. Karşılaşmanın 90+3.dakikasında bir kez daha ortaya çıkan Gaetan Laborde maçın skorunu 3-3 olarak tayin eden golü attı.

Karşılaşmanın 62. dakikasında Marsilya'nın Hırvat oyuncusu Caleta-Car kırmızı kart gördü.

Bu sonuçla Marsilya puanını 49'a, Montpellier de 46'ya çıkardı.

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