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Spor O.Lyon, adını çeyrek finale yazdırdı
Spor

O.Lyon, adını çeyrek finale yazdırdı

Olympique Lyon, Fransa Kupası son 16 turunda Fransa 3.lig ekiplerinden Red Star'ı penaltılarla eleyerek adını çeyrek finale çıktı.

Yeniakit Publisher
2021-04-09 03:45:00 -
O.Lyon, adını çeyrek finale yazdırdı

Kupanın son 16 turunda, Fransa 3.lig takımlarında Red Star'a konuk olan O.Lyon normal süresi 2-2 biten karşılaşmada rakibini penaltılarda 5-4 mağlup ederek çeyrek finale adını yazdırdı.

28. dakikada Paqueta ve 45. dakikada Depay'ın golleriyle 2 farkla öne geçen Lyon üstünlüğünü koruyamadı. Red Star'ın 61. dakikada Ba ve 74. dakikada Roye ile bulduğu gollerle karşılaşma penaltılara gitti.

O.Lyon'un penaltı gollerini, Guimaraes, Paqueta, Marcelo, Denayer ve Ekambi ağlara gönderdi. Red Star'da Ba, Durand, Dzabana, N'doye hata yapmazken Michel panaltıyı kaçırdı.

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