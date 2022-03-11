Ölümden önce son 10 saniye! Çoğu insan imanını kaptırıyor: İşte şeytanın son güçlü hamlesi
İnsan, ölümden son 10 saniye öncesinde neler yaşar? Sekerat anında şeytanın Müslümanların imanlarını çalmak için son kozu nedir? İşte imanımızı kurtarmak için almamız gereken önlemler...
Youtube kanalı Sözler Köşkü'nün paylaştığı bir videoda, ölümden önce son 10 saniyeyi konu alındı.
Videoda, son saniyeler olan sekerat anından şeytanın Müslümanların imanlarını nasıl çalmaya çalıştığı gözler önüne serildi.
Son anda şeytanın imanları çalmasını önlemek için neler yapılması gerektiği vurgulanırken, elma örneği dikkat çekti.
Şeytan son anda sevdiklerinizin suretinde gelir
Aynı konu ile alakalı bir TV programında konuşan Cübbeli Ahmet Hoca ise şeytanın ne surette geleceğini açıklıyor. Şeytanın sevdiklerimizin suretinde geldiğini ve imanından vazgeçirmeye çalıştığını açıklayor.