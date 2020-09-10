Ölüm aylığı nedir ölüm aylığı kimlere bağlanır?

Ölüm aylığı, ölüm sigortasından sağlanan yardımların başında gelmekte. Kanunda ölen sigortalıya ilişkin koşullar oluşunca hak sahiplerine SGK tarafından ölüm aylığı bağlanmakta. Hak sahiplerine koşullar devam ettiği sürece ölüm aylığı ödemesi devam etmekte.

Kimler ölüm aylığı alır?

Ölüm aylığı alacak hak sahipleri, ölen kişinin eşi, çocukları ve anne babası olarak belirlenmiştir. Ölüm aylığı bağlanması için ölen sigortalının kanunda ön görülen belli koşulları yerine getirmiş olması gerekmektedir. Peki ölüm aylığı bağlanırken sigortalıda aranan şartlar neler?

Bu koşullar emeklilik statüsü kazanmış veya kazanmamış olmasına göre değişiyor. Eğer kişi SGK’dan yaşlılık ya da malullük aylığı alırken yani emekli olduktan sonra vefat etmesi durumunda hak sahiplerine herhangi bir koşul aranmaksızın ölen sigortalı için ölüm aylığı bağlanır. Ancak sigortalı henüz emeklilik statüsünü kazanmamış çalışırken veya boştayken vefat ederse o zaman en az 1800 gün prim ödeme gün saysı olması gerekiyor. Ya da sadece SGK sigortalılar için geçerli olan ölenler için 2008 Ekim ayından sonra borçlanma süreleri hariç 5 yıldan bu tarafa sigortalı olup en az 900 gün prim ödenmesi gerekiyor. Ölüm sigortasında 2008 önemli bir tarih. 2008 yılından önce vefat eden sigortalılarda 1800 gün veya 5 yıldan beri sigortalı olup 900 gün prim aranmakta ancak burada borçlama süreleri dahil. 2008 yılından sonra ölem sigortalılar için ise 5 yıllık sigortalılık süresinin yanında 900 gün prim ödeme süresinin tespitinde borçlanma süreleri dahil değildir.

Ölüm aylığı alacak hak sahiplerinde aranması gereken şartlar neler?

Hak sahipleri arasında eş gelmekte. Eşler için aranan tek şart ölüm tarihinde ölen sigortalı ile resmi bir nikah akdinin olması gerekiyor. Eşin çalışması veya gelir aylığı alması eşin ölüm aylığı almasına engel değil.

Ölüm aylığını çocuklar nasıl alır?

Çocukların ölüm aylığı alma şartı nedir? Çocukların ölüm aylığını alması bakımından üç grupta incelemek mümkün. Kız çocukları, erkek çocukları ve malul çocuklar.

Erkek çocuklar ölüm aylığını kaç yaşına kadar alır?

Erkek çocuklarda ölüm aylığı alması için yaş ve öğrencilik durumları belirleyicidir. 18 yaşında kadar erkek çocuklara ölüm aylığı ödenir. 18 yaşından sonra ölüm aylığının devam etmesi için çocuğun orta öğrenim 20 yaşına kadar, yükseköğrenim de ise 25 yaşına kadar ölüm aylığı ödenmekte. 2008’den önce erkek çocuğunun çalışması ölüm aylığı almasına engel değilken 2008 Ekim ayından sonra erkek çocukların hiç bir şeklide çalışmaması gerekiyor ve gelir aylık almaması şartı söz konusu.

Kız çocukları ölüm aylığını nasıl alır?

Kız çocukların ölüm aylığı alma şartı nedir? Kız çocukların ölüm aylığı alabilmesi için bekar olması gerekiyor. Boşanmış ya da dul olabilir. Kız çocukları ölüm aylığı alabilmesi için çalışmıyor olması ve gelir aylığı almıyor olması gerekiyor. Kızlarda ölüm aylığı almak için yaş sınırlaması bulunmamakta.

Engelli çocuklar ölüm aylığını nasıl alır?

Malül çocuklar ölüm aylı alma şartı nedir? Çocuğun malul durumunu sağlık kurumlarınca mutlaka tespit edilmiş olmak gerekiyor. 2008 Ekim sonrası ölümlerde malul çocuk çalışmayacak ve kendi sigortalığı nedeniyle gelir aylık almayacak.

Anne ve baba ölüm aylığı nasıl alır?

Anne baba ölüm aylığı nasıl alır? Anne ve babalarda ölüm aylığı almak için tarih önemlidir. 2008 yılından önce ölen sigortalının anne babalarına eş ve çocuklardan aylık bağlanırken bir hissenin artması gerekiyor. Hisse artmıyorsa anne babaya aylık bağlanması söz konusu değildir. Anne babanın ölüm aylığı alabilmesinin diğer şartı ise anne ve babanın hiç bir koşulda çalışmıyor olması gerekir buna 2022 kanun hariç olmak üzere gelir ve aylık almaması gerekir. 2008 yılından sonra ölen sigortalıların anne babalarının ölüm aylığı alma şartı ise anne ve baba aylık almayacak ve her türlü kazanç iratlarının asgari ücretin net tutarının altında olması gerekiyor. Anne ve baba 65 yaşın üstünde ise eş ve çocuklardan artan hisse olmasa bile anne ve babaya ölüm aylığı bağlanır.