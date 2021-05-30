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Yerel Oltası elektrik direğine takılan balıkçı hayatını kaybetti
Yerel

Oltası elektrik direğine takılan balıkçı hayatını kaybetti

Rize’nin İkizdere ilçesinde balık tutmak isteyen vatandaşın oltası elektrik direğine çarpınca akıma kapılarak hayatını kaybetti.

Yeniakit Publisher
2021-05-30 20:44:00 -
Oltası elektrik direğine takılan balıkçı hayatını kaybetti

Olay, Rize'nin İkizdere ilçesi Anzer Ballıköy köyünde meydana geldi. Bölgeye balık tutmak için çıkan Trabzon’un Of ilçesine kayıtlı 50 yaşındaki Fikret Öztel isimli vatandaşın açık olan oltası dereye indiği esnada elektrik direklerine çarptı. Elektrik akımına kapılan Öztel, yakınları tarafından sağlık ocağına getirildi. Öztel burada yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

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