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Olmaz olsun böyle öğretmen! Suçüstü yakalandı

Bursa'da bir müzik öğretmeni, uyuşturucu madde yapımında kullanılan Hint kenevirlerini sularken yakalandı.

04 Ağustos 2018 Cumartesi 15:30
Olmaz olsun böyle öğretmen! Suçüstü yakalandı

Bursa'nın Keles ilçesinde görevli bir müzik öğretmeni, uyuşturucu madde esrar yapımında kullanılan Hint kenevirlerini sularken yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Keles Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kocayayla'daki ormanlık alanda Hint keneviri ekimi yapıldığı bilgisine ulaştı.

Harekete geçen ekipler, söz konusu bölgeye operasyon düzenledi.

Ekipler, ilçede müzik öğretmenliği yapan O.D'yi ektiği Hint kenevirlerini sularken yakaladı.

O.D, gözaltına alınırken, operasyonda kullanıma hazır halde 18 kök Hint keneviri ele geçirildi.

Haber Tarihi: 04 Ağustos 2018 Cumartesi 15:30
  1. Keles Jandarma Komutanlığı
  2. Bursa
  3. Keles
  4. Kocayayla

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