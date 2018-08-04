Olmaz olsun böyle öğretmen! Suçüstü yakalandı
Bursa'da bir müzik öğretmeni, uyuşturucu madde yapımında kullanılan Hint kenevirlerini sularken yakalandı.04 Ağustos 2018 Cumartesi 15:30
Bursa'nın Keles ilçesinde görevli bir müzik öğretmeni, uyuşturucu madde esrar yapımında kullanılan Hint kenevirlerini sularken yakalandı.
Alınan bilgiye göre, Keles Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kocayayla'daki ormanlık alanda Hint keneviri ekimi yapıldığı bilgisine ulaştı.
Harekete geçen ekipler, söz konusu bölgeye operasyon düzenledi.
Ekipler, ilçede müzik öğretmenliği yapan O.D'yi ektiği Hint kenevirlerini sularken yakaladı.
O.D, gözaltına alınırken, operasyonda kullanıma hazır halde 18 kök Hint keneviri ele geçirildi.
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